Las tardes de primavera en Moncloa son como una gran gira nacional de David Bisbal. El presidente ha cogido carrerilla y se recorre la península de punta a punta. Imagino que hay nervios para las elecciones autonómicas de mayo, y más, sabiendo que van a ser catastróficas para los socialistas, según las últimas encuestas publicadas. Sánchez quiere coger el toro por los cuernos y quiere que el PSOE esté más unido que nunca. Bueno, en realidad ese es su sueño, pero la historia se está poniendo negra como la manzana de 'Blancanieves'. Tenía la oportunidad en la conferencia municipal celebrada en Valencia, pero los barones le han dicho como Belén Esteban: "Hasta luego Mari Carmen". El único que acudió fue Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, por ser anfitrión, pero los demás ya lo han dejado claro y no quieren pegarse al jefe del Ejecutivo para así evitar el efecto rechazo del votante. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido el más claro: "Me declaro autónomo. No tengo jefe". Pero a él se le unen otros muchos como Lambán, aunque a veces se arrepienta de lo que diga y le obliguen a rectificar. Comunidades, como la manchega, están en un limbo de horizonte electoral. Los socialistas pueden perder autonomías clave que son la bola de cristal de las generales. Nadia aguanta a Sánchez, ni sus barones, ni sus socios. Ahora lo vemos pidiendo perdón por el 'sólo sí es sí' sabiendo que estaba mal hace unos meses y la defendía como el que más. También vendiendo los cromos de la vivienda pública, que como se ha visto en la hemeroteca, lleva diciéndolo desde febrero. Una estrategia que todos sabemos, la venta de programas que nunca se cumplirán, pero que pueden atrapar a algún que otro votante que todavía no lo tiene claro. Hay una curiosidad que ahora podemos ver en los dos extremos de la política. Están más unidos que nunca. Tanto los populares, como Podemos o la nueva plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, quieren acabar con el Gobierno 'Frankenstein'. Lo de los morados es gracioso. Al final han terminado como el rosario de la aurora. Todos desean que Sánchez vuelva a dar clases de economía en la universidad y deje su sillón. También les digo una cosa, el presidente fue quitado de en medio por su propio partido y resurgió como el 'ave Fénix'. Así que la oposición y los más parecidos ideológicamente tienen que tener cuidado porque con Sánchez nunca se sabe lo que puede ocurrir.