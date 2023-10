El 12 de octubre de 1492 España no sólo se unificó como Nación. También se unía como Imperio. Hoy, 12 de octubre de 2023, se cumplen 531 años del acontecimiento histórico más importante y trascendente de nuestra historia por su repercusión universal. Por sus consecuencias en el debate de las culturas mundiales. En modo alguno podemos ser irresponsables e ignorar la demencial crisis de civilización que atravesamos. No obstante, tampoco debemos dejarnos abatir por la arrogancia trilera y trolera, de quienes personifican la versión digital de la Leyenda Negra contra España y la Hispanidad. El progreso no es esclavizar a la Humanidad con ignorancia y agendas pobresistas. Ni en 2030, ni en eones (unidad de tiempo geológico) Queridos lectores; con la cabeza bien alta celebremos nuestra fiesta nacional y de comunidad Hispanoamericana. Conmemoremos y ayudemos a construir la hermandad de la Hispanidad. Todo su acervo histórico y cultural está lleno de experiencias de las que aprender, para salir del atolladero totalitario en el que estamos. Si la Hispanidad está unida, de España a Filipinas, los aspirantes a tiranos de este mundo lo tendrán mucho más difícil. Aprendamos de los documentos de nuestra historia. 12 de octubre de 1504, la reina Isabel la Católica dictaba su testamento. “Y tengan mucho cuidado de la gobernación, paz y sosiego de mis reinos. Y sean muy benignos y muy humanos con sus súbditos y naturales, y los traten, y los hagan tratar bien. Y hagan poner mucha diligencia en la administración de la justicia, haciéndola administrar a todos igualmente. Así a los chicos como a los grandes. Sin excepción, poniendo para ello buenos y suficientes ministros, pues he sido informada de que algunos grandes y caballeros de mis reinos impedían a los vecinos y moradores de sus tierras, que apelasen ante nuestras Chancillerías, como estaban obligados, por lo que tales personas no alcanzaban cumplimiento de justicia. Y este es un derecho inapdicable e imprescriptible que no se puede apartar ni alienar de la Corona Real. Ordeno a mis sucesores examinar si las rentas de las alcabalas son de calidad, y si se podrían perpetuar y llevar adelante justamente con buena conciencia, de manera que estas y otras rentas reales se cobren y recauden, sin que mis súbditos y naturales sean fatigados, ni reciban vejaciones ni molestias”. Feliz Día de la Hispanidad.