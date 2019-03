El Arte es lo que no sabemos que es. Yo no sé que es el Arte. Tú tampoco. Pero siempre hay gente que lo sabe. Cazurros con boina y entendidos con chaqueta y camiseta que saben cuando sí y cuando no. Ellos son los sabios, ellos saben que Velázquez y Pollock es arte y lo que ellos digan también lo es y no lo es. Ellos saben cuando algo es arte o es una basura. O es una basura o es arte. Yo tiro un montón de libros en el suelo formando una montaña todos desperdigados sin orden ni concierto y eso es arte. Esta claro, no sé como no lo veis. También cuelgo del techo una piedra muy gorda con un cable y eso también es arte. Y ahora vienen los de siempre con ceporrez cansina y dicen que eso no es arte sino una tontería. Yo en vez de los libros desparramados pongo un montón de libros todos iguales ordenandos formando un cubo perfecto y ya no es arte. Los tiro y sí. A mí me convence, al comisario de la exposición también, al crítico de arte del suplemento semanal también pero al simple del bar que se está tomando una caña, a ese no. No soy universal. Qué primario eres, tío simple que te estás tomando una caña en un bar. De todos modos, tú no cuentas. Tú no has estudiado historia del arte ni has estudiado nada. Tú no eres nadie. Yo pongo un ninot del rey Felipe VI en las fallas de Valencia con gracejo y simpatía y rodeado incluso de su familia, reina e infantas y le pongo cosas graciosas y caras gordotas y le pego fuego y eso no es arte. Los reyes van, sonríen, les hace gracia, es la voluntad y la fiesta del pueblo. Yo hago ahora un ninot del rey Felipe VI a tamaño gigante, digo que vale 200.000 €, digo que lo tienes que quemar y lo pongo en una sala de exposición de festival de arte reconocido y eso ya sí es arte. Los reyes pasan de largo sin mirar. Y ahora vosotros vais con móviles para retratar mil veces al ninot que es arte y al que no es arte ni os fijáis. También vais con chistera y levita, bigotes puntiagudos, monóculo y bastón a pegarle bastonazos al artista o al exhibicionista o al timador. Y ponéis bombas dialécticas en la sala. Le dais también bastonazos a Pollock, porque lo que hacía era pintarrajos. Y eres el mismo que daba bastonazos a los impresionistas, a los expresionistas y a todos los istas. Y eres el mismo que decía que los impresionistas y no sé que istas sí que eran arte y no sé qué no istas no lo eran. El arte eras tú y al mismo tiempo no lo eras.