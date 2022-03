El libro cuyo título completo es "El Beso de la Finitud. Ensayos de filosofancia en defensa del mundo", es la nueva apuesta de la editorial almeriense Kiros Ediciones. Englobada en la asociación Filosofía en la calle encuentra en esta nueva obra una ventana abierta a la esencia de su creación. No por casualidad estuvo detrás del autor porque tenía la imperiosa de necesidad de tener este magistral libro en su catálogo. Docente de filosofía, Óscar Sánchez Vadillo, vive en Madrid entre actividades varias: la colaboración con diferentes revistas y la participación en ponencias. Ya ha obtenido premios por su labor. "El Beso de la finitud", título en versión más reducida, es una colección de ensayos cortos donde deja constancia de su buena pluma y de su estilo original: desenfadado, atrevido, con diferentes niveles de lenguaje y con una estructura sólida. Las primeras lecturas de su trabajo dejan muy claro que de este hombre se va a empezar a hablar desde ahora. No ofrece textos de filosofía al caso sino una filosofía espontánea y profunda que se le escapa y contagia en derredor cual poema romántico en mitad de una reunión de lectores. Uno de sus textos expone: «¿Cuánto no habrás aprendido, cuánto no habrás devuelto al mundo, tanto que no sabrías expresarlo jamás por mucho que editases álbum tras álbum o cd tras cd hasta el fin de los tiempos? Sócrates, el Jesucristo de la filosofía, murió porque ya no podía más de sabiduría, porque ese cuerpo de viejo de setenta años no daba ya más de sí en lo que a plétora de júbilo podía contener. Sócrates se suicidó ante el jurado de Atenas, esto es claro, pero antes formuló ante sus más queridos allegados su sueño más entrañado». Aún más y con más entusiasmo escribe: «Escribir para el más allá, no esperar de la realización de tu ansia más que proporcionar al borrachín de Sócrates un pretexto para no desfallecer en el Aión, el tiempo sin fin...». Sin duda sus textos no dejan indiferente al lector, razón por la cual Kiros Ediciones fijó su vista en el autor. Esta colección de textos refleja un estado sólido de la filosofía, en lugar de uno líquido o gaseoso. La nitidez es abrumadora. En términos literarios esté sería un libro redondo. Y eso ha conducido a que se presente públicamente en breve. En concreto será en Madrid y en Perú.