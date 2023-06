Coincide que el viernes fue el Día Mundial de la Tapa y que prometí escribir sobre el tabernero y la fritaílla. En Internet cada uno toca su pito, cientos de listillos copian, y así aparecen muchas recetas en la que confunden la fritaílla con el tabernero. En la Wikipedia, una de las tres referencias que da en la “tabernero” es mi artículo del 15-1-2011. Para no trabajar mucho, copio: “La historia del tabernero empieza en El Disloque, clásica bodega que estuvo en la calle González Garbín esquina a Alcalde Muñoz hasta que derribaron –en los 60- la casa para levantar el “rascacielos” actual. Lo hacían con pimiento verde frito en tiras, cebolla y tomate, sin carne, y era bastante picante. En 1958, Pepe Ibarra volvió de la “mili” a su Bodega Montenegro y empezó a poner tabernero de tapa.

Lo hizo diferente, picando más el pimiento (también pone pimiento rojo) y rebajando el pique”. No escribí de oídas: conocí El Disloque y comí su tabernero. En una de las otras dos referencias que da Wikipedia dice que puede llevar carne. Pues no, si lleva carne se llama fritadilla, la verdura va muy picada y se fríe bastante, mientras que el tabernero del Montenegro –que me parece el mejor y más clásico- queda más al dente y muy meloso a la vez.

En La Contraviesa lo hacen con el tomate más frito y está dulce y sabroso, aunque le añaden calabacín, con lo que se parece al pisto. Una fritadilla clásica (con su carne, claro) es la del Sacromonte, muy jugosa y servida con patatas fritas. Y la fritá, que es solo y exclusivamente pimiento verde y tomate con abundante carne (magra, conejo, choto…), no la ponen en ninguno que yo conozca. En Puga ponen una parecida, con asadura de cerdo. Para celebrar el Día de la Tapa, hosteleros y políticos brindaron juntos el jueves pasado. En las fotos que he visto en la prensa, brindan con sendos botellines de cerveza, lo que me ha producido melancolía: los brindis siempre se han hecho con vino; o con licores al final de un banquete. Cuando alguien estaba bebiendo cerveza, la dejaba y cogía una copa de vino, porque se dice que ”brindar con agua o con cerveza trae mala suerte”. Podrían haber aprovechado para promocionar los vinos de la tierra, no sólo las tapas. Y encima brindan sin vasos, con los botellines a morro.