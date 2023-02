Diálogo". "Acuerdo". "Negociación". "Entre todos". Son palabras y expresiones que forman parte del vocabulario de casi todos los políticos, sobre todo cuando hay cambios tras unas elecciones. Iba a decir que subyacen en su mente. Pero cuando observamos la mayor parte de sus decisiones, son palabras y expresiones que están solo en la pura superficie, en su epidermis mental, porque apenas se ahonda en su comportamiento real, encontramos una ausencia casi total de compromisos compartidos. Tanto desde el poder como desde la oposición.

Cuando se presentan intentos de solución ante problemas reales, en el mejor de los casos son vistos con suspicacia por lo oposición y expuestos por los gobiernos con una gran ausencia de tener en cuenta las aportaciones de los demás. La suspicacia de la oposición se traduce, en el más suave de los casos, en una condescendiente abstención y normalmente en un voto en contra. Por parte de los gobiernos, el rechazo de posibles enmiendas sin más contemplaciones. Esto es lamentablemente lo normal. Reconozco que con esto no estoy descubriendo el Mediterráneo y estará en el observatorio general. Por este motivo me resulta alarmante la situación que estamos viviendo estos días.

Hay un problema grave, derivado de la cuando menos deficiente elaboración de la famosa ley del "solo sí es sí". Tal vez no sea tan grave como nos están haciendo ver algunos medios de comunicación y muchos de los portavoces magnificando las consecuencias conocidas: algunos delincuentes sexuales habrán visto modificada su condena de acuerdo con el nuevo código penal no guste o no nos guste; pero aunque no sea tan grave hay que solucionarlo. Hasta aquí nada que resaltar. Pero ahora viene "lo bueno".

Frente a la trifulca que se ha montado entre podemitas y socialistas, la oposición mayoritaria se ofrece a votar a favor de la reforma propuesta por el PSOE. Es algo completamente inusual, y, quizá de un modo ingenuo, yo me atrevo a aplaudir: hay que salir del atolladero. Y entonces, sin tener en cuenta si la solución propuesta es válida, se critica al PSOE por apoyarse en el PP para sacar adelante a reforma. Como si eso fuera un auténtico dislate. ¿Qué es lo que pensarán los críticos con ese apoyo? ¿Que por estar apoyada por el PP queda completamente desvirtuada? ¿Habrá sentimiento dogmático más ridículo que asumir que "quien no somos nosotros o de los nuestros" está irremediablemente equivocado?