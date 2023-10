L A foto del presidente del Gobierno con BILDU ha dado lugar a comentarios tales como “La foto con BILDU va a perseguir a Sánchez durante toda su carrera política” (Elías Bendodo). “Es la foto de la indignidad y de lo más bajo que se pueda caer en política” (Cuca Gamarra). “La foto de Pedro Sánchez con miembros de BILDU es muy dañina para la imagen internacional del ejecutivo y para todos los españoles” (Isabel Díaz ayuso). Son opiniones que no comparto. Los comentarios de Elías Bendodo, de Cuca Gamarra y de Isabel Díaz Ayuso, son una manifiesta evocación de ETA, aunque no la nombren. Hubo un tiempo en el que un nacionalismo radical representado por la banda terrorista ETA, pretendía conseguir sus fines recurriendo a las armas de fuego. Fueron 43 años de terror con cientos de víctimas mortales. Uno de los principales objetivos de cualquier gobierno, era acabar con el terrorismo, para lo cual se decidió utilizar la negociación que, con mucha inteligencia política, dirigió Alfredo Pérez Rubalcaba. El 20 de octubre de 2011 ETA anunció “el cese definitivo de la actividad armada”. Acabar con el terrorismo fue la responsabilidad a la que Alfredo Pérez Rubalcaba se dedicó con más interés y de la que se sentía más orgulloso. Hace trece años que ETA desapareció y es algo que deberíamos de celebrar sin paliativos. Es lamentable recurrir a su memoria, cada vez que se utiliza para hacer oposición al Gobierno. BILDU no es ETA, sino una formación política constituida cumpliendo todos los requisitos establecidos en la Constitución para formar parte del Congreso de los Diputados. Cuenta con cinco diputados que, para ocupar el escaño, es preciso que figuren como ciudadanos españoles en el carnet de identidad. Tienen voz y voto en el Parlamento, un poder del Estado creado para que sus miembros hagan política utilizando la palabra para llegar a determinados acuerdos legislativos, o para rebatirlos si así se considera. Todo ello, claro está, bajo el imperio de la ley. Hablar con BILDU o con cualquier otro grupo parlamentario, es poner en práctica los fines para los que fue creado el Congreso de los Diputados. La foto de Pedro Sánchez con representantes de BILDU, o con cualquier otro partido reconocido por la ley, es la imagen de la España democrática donde un presidente del Gobierno ejerce la política contactando con partidos que tienen posiciones políticas diferentes. Así funciona la democracia. Cuidémosla.