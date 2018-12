Algo hacemos mal

Empiezo por la autocrítica. Algo estamos haciendo mal en educación, cuando sigue sin entenderse algo tan básico como los derechos humanos. Llevamos muchos años hablando de las bondades de la diversidad, la participación, la libertad, la crítica, el respeto a las opciones sexuales, la multiculturalidad, la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género… y no parece haber calado lo suficiente. En las urnas aparecen con fuerza opciones que ponen en cuestión estos conceptos básicos, que no deberían ser de derechas ni de izquierdas, sino principios universales. Quizás, solo quizás, se deba a que no podemos celebrar el día de la paz, el día contra la violencia de género o las fiestas interculturales y seguir centrándonos el resto del tiempo en cumplir a toda costa el temario de biología, inglés o matemáticas. De manera inconsciente, estamos lanzando el mensaje de que la paz, la democracia o la igualdad son aspectos secundarios. Lo importante, es sacar una buena nota en el examen de filosofía, lengua o francés. Si no impregnamos todo el tiempo escolar de una determinada manera de relacionarnos, de comportarnos y de tomar decisiones (democrática, igualitaria, valorando la diversidad), el efecto de las "conmemoraciones" queda muy diluido. Algo se está haciendo mal en las familias, cuando no se tiene claro el mínimo ético de "no hacer con los demás lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros mismos", y que cualquier exigencia que tengamos con otras personas, debe comenzar por la autocrítica. Quizás sea, solo quizás, que no se puede defender la izquierda, la democracia, ir a manifestaciones, ponerse camisetas… y luego tener una auténtica dictadura en casa. Algo están haciendo mal los medios de comunicación, cuando la solidaridad se reduce a campañas puntuales. El resto del tiempo se venera el individualismo y a gentuza que vende su alma en "reality shows". Quizá, solo quizás, si se lanzaran otros modelos a seguir... Algo estamos haciendo mal en Internet y las redes sociales, cuando son el nuevo coliseo romano, escenario de batallas entre gladiadores. Quizá, solo quizá, si los utilizáramos como espacio de auténtico debate, acuerdo, conciliación y construcción de conocimiento… Es urgente poner en marcha otras formas de hacer, de hablar, de educar, y sobre todo de vivir, antes de que quienes cuestionan los derechos humanos no nos permitan ni tan siquiera intentarlo.