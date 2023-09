A partir de hoy el catalán, el vasco y el gallego se podrán utilizar en el Congreso de los diputados. Una iniciativa que, como no podía ser menos, ha despertado la correspondiente polémica. Por lo que a mí respecta no considero que sea un asunto que tenga mayor importancia. Si nos remitimos a las funciones que desempeña la cámara baja, tratándose del poder legislativo, lo que cuenta, a la hora de emitir un voto, es la intencionalidad del parlamentario con respecto al proyecto que se somete a votación. El idioma que utilicen los diputados para expresar sus razones, afirmativas o negativas, no influyen a la hora del recuento. Ello, no obstante, me voy a permitir analizar el asunto bajo dos puntos de vista. Bajo un punto de vista práctico, la verdad es que mucha utilidad no le veo. Puesto que se supone que todos los que ocupan escaño saben expresarse en español, podrían utilizarlo en el Parlamento, según vienen haciendo hasta la fecha, sin necesidad de intermediarios, como supongo harán cuando mantengan una conversación en los pasillos. Pero si analizamos la cuestión bajo un punto de vista político, que es el que verdaderamente ha motivado la inclusión del catalán el vasco y el gallego en el Parlamento, no entiendo muy bien las posturas de los nacionalistas periféricos mostrándose a favor, ni la de los españolistas que se muestran en contra. El apartado 2º del artículo primero de la Constitución dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado”. El poder legislativo lo ostentan las Cortes Generales que según establece el artículo 66, “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”. Si el Congreso de los Diputados es un poder del Estado que representa al pueblo español, no entiendo muy bien que los partidos nacionalistas que quieren la independencia, tengan tanto empeño en formar parte de España incluyendo su idioma en un poder genuinamente español. Pienso yo que la utilización de los tres idiomas citados en el Congreso, consolida su integración en el Estado Español. No lo ven así quienes defienden la unidad de España, y un grupo de exparlamentarios socialistas y populares han emitido una carta a la presidenta del Congreso para que frene la iniciativa de hablar las lenguas cooficiales. Un rechazo a la inclusión de lenguas españolas reconocidas en el Art. 3 de la Constitución que, lógicamente, favorece al separatismo.