Cualquier cosa es buena para montar un pollo. La última bronca contra el gobierno lo ha ocasionado una reforma de la ley de educación por haber eliminado la palabra vehicular. Lo cierto es que dicha palabra jamás apareció en una ley de educación hasta que el ministro José Ignacio Wert la colocó en la LOMCE. Si tan importante es, cómo es posible que hayamos prescindido de dicha palabra en una ley educativa hasta que en el año 2013 el ministro Wert tuvo el antojo de incluirla. Como no tengo muy claro su significado y se ha armado tanto revuelo, recurro al diccionario de la Real Academia para cerciorarme. El diccionario de la lengua dice así: "Vehicular. Dicho de una lengua. Que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta". A mi modesto parecer, si no atenemos a la RAE, yo entiendo que una lengua vehicular puede ser el inglés que utilizan un estudiante cuya lengua materna sea el castellano, y un estudiante cuya lengua materna sea el polaco, que coincidan en Holanda, por la gracia de haber obtenido una beca Erasmus. Y siendo así, no tiene sentido calificar al castellano de lengua vehicular en España donde, mientras no se establezca lo contrario, es la lengua oficial que según la Constitución "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". En cuanto a las comunidades autónomas donde, además, existe otra lengua materna, ambas son oficiales, o sea, propias del territorio y no un vehículo al que recurren ciudadanos extranjeros para entenderse. Lo dicho responde a lo establecido en la Constitución y a la RAE, cuya autoridad en materia lingüística me ofrece más garantías que la interpretación que el exministro Wert quiera darle a la palabra vehicular. Otra cosa es que en Cataluña haya gobiernos independentistas tan acérrimos, que se empeñen en imponer el catalán como único idioma de su reino. Lo cierto es que no fue un presidente de la Generalitat independentista, sino José Montilla, gobernando en coalición con ER, el primero que implantó el predominio del catalán en la educación de la comunidad. Desde entonces los sucesivos gobiernos catalanes han persistido en imponer la lengua catalana en las escuelas en detrimento del castellano, y la palabra vehicular en la ley del exministro Wert, no produjo efecto alguno, ni a favor, ni en contra, en la política educativa de los independentistas, como supongo que tampoco afectará su eliminación en la nueva ley.