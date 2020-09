Porque este partido lo vas a ganar

No sé si recuerdas aquella foto en la que yo era un pequeñajo y me puse a tu lado, como uno más del equipo -tengo que decirte que es una de mis favoritas-, antes de un partido de tantos. Con La Salle, en El Ejido con los primeros puntos de tu hijo, cuando rompiste a llorar de la emoción y tuve que improvisar la narración para Canal Almería -el de Berlusconi-. Y luego con el CB, claro, donde compartíamos hasta peleillas por tu buen corazón y mi cabezonería ocasional. Eres un padre, un amigo, confidente y consejero. Bueno, bonachón, amable y atento, como tus hermanos -el gen-, y también con ese puntito 'canalla', como tu hijo y sobrino. En el mundo debería haber muchos más como tú. Y otra cosa, me prometiste pagarme la boda, cuando llegue, que no se me olvida. Así que vamos a seguir dándote fuerzas -sé que nos sientes cerca y cómo estamos todos encima tuya- y no vamos a dejar que te rindas todavía. Aún te queda el penúltimo guachinei y la canasta final. Porque este partido, sí, lo vas a ganar. Y va a ser tu gran Victoria.