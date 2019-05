Aquí no ha pasado nada

Un lienzo de fachada se ha caído en Almería y ha sepultado a varios automóviles. Yo prefiero decir un paño, pero es igual de poético, mejor cualquier cosa que decir una fachada o parte de la fachada. Así, como el que no quiere la cosa, se cae, se desploma y entierra en escombros varios automóviles. El hecho circunstancial es analizado desde el resultado y no desde el origen o relación causa-efecto. No ha matado a nadie luego no ha pasado nada (grave). Aunque podía haber pasado, había un colegio cerca y por fortuna nadie pasaba por debajo en ese momento. El hecho nos traslada a lo más fortuito y existencial de la vida. Somos presas de lo inevitable y esta vez la diosa fortuna se ha apiadado de nosotros. Como el resultado son sólo algunos vehículos destrozados, el hecho no ha trascendido. El alcalde (siempre el alcalde) ha hecho la oportuna declaración en los medios: Todo está controlado, podía haber pasado algo pero no ha pasado nada (grave), al ser un edificio privado el seguro se hará cargo de los daños, los bomberos y otros efectivos están trabajando en ello, han acordonado la zona, han comprobado que el edificio no está en peligro de ruina y sólo ha sido un golpe de viento que ha tirado el lienzo (o el paño). También podíamos decir la lámina, o la fábrica exterior, o vete a saber qué sustantivo similar que rebaje el nivel de desastre u horror. Urbanismo reforzará los controles para que no vuelva a pasar, cómo, no se sabe. Tal vez los funcionarios vuelvan el lunes embozados en los nuevos resultados electorales y en los quehaceres rutinarios y en un par de semanas todo esté igual de sepultado. Responsabilidad civil subsidiara del Ayuntamiento. Quién sabe, quién podría allanarse a ese concepto tan abstruso. Un almeriense de pro siempre prefiere adoptar ese tan almeriense proceder de echar el culo fuera. El perro no es mío, la culpa tampoco y el código civil y las ordenanzas son siempre para los demás. Un almeriense de pro (el alcalde, un funcionario, un paseante, un procurador y hasta un churrero) prefiere ignorar que hay cientos, o miles ya, de edificios en Almería que debían haber pasado la IEE (o vulgarmente la ITV de los edificios) y no la han pasado (esto si es una ordenanza concreta y no un concepto abstruso) pero mientras sólo se caigan lienzos y no maten a nadie todos echaremos el culo fuera como buenos almerienses. Y ya está, aquí no ha pasado nada.