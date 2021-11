El profesor Aldo Moro

Palabras del profesor Aldo Moro: "Constitución significa cristalizar las ideas dominantes de una civilización". Eso es lo que hicieron nuestros mayores mediante la Constitución de 1978. Con todos sus defectos y errores, no obstante, los ciudadanos españoles impulsaron, acordaron y refrendaron un proyecto político de civilización democrática, para que España dejara de vivir herida por la ferocidad con la que los españoles se habían matado en la Guerra Civil. Que nuestra Nación dejara de existir acomplejada por pasar cuarenta años bajo la dictadura franquista. Que por fin miráramos de frente a nuestra Historia, dejando de darle la espalda por el peso insoportable de leyendas negras, edulcoradas o de meras mentiras pacatas. Al fin la sociedad española desarrollaría con honradez intelectual y sin sectarismo el tan necesario pensamiento histórico que requiere una sociedad libre e implicada en su gobierno. Vivir y crear. Aunque la democracia española nació lastrada por el terrorismo de los herederos de Arana y Companys; existía moral, valor y esperanza. No más tabúes ni intelectuales, profesores, artistas, señalados y ninguneados. Desolador que sea a golpe de mentiras como se pretende destruir desde dentro las instituciones democráticas, dominar nuestro presente, falsear el pasado e hipotecar el futuro. Todo ello a manos de la mayor colección de malvados que se han podido juntar en jauría como amantes del afán de dominio, cuya divisa es despreciar todo lo que presumen ignorar. En el presente las palabras, significante y significado, Nación, patria, democracia, libertad, dialogo, igualdad, tolerancia, justicia, negociación, sociedad y social. Constitución, están ferozmente acosadas por la barbarie del proselitismo y proxenetismo ¿Dónde están los políticos humanistas en España? Perseguidos e ignorados. Si tienen el apoyo ciudadano por su gestión y ética, corren a destruirlos. Para el profesor A.M. el valor de estas palabras era el del valor de la civilización que heredamos de Sócrates, el Mito de la Caverna de Platón y Aristóteles. Una de sus alumnas, Fiammetta Rossi recuerda "Hablábamos de películas, de nuestra vida. No sentíamos que hablábamos con alguien importante o con un político. No, era nuestro profesor". A.M. no temía a la cicuta y dijo "Cuando se dice la verdad, uno no debe lamentar haberla dicho. La verdad siempre es esclarecedora".