El martes pasado se celebró el centenario de la llegada a nuestro país de un invento que empezó modestamente y que hoy es el mejor medio de comunicación de masas: la radio. La pionera fue la emisora EAJ-1 de Radio Barcelona. Recuerdo a mi madre contándome como durante la guerra civil se entretenían y se informaban con una radio de galena. Debía ser un artilugio increíble y mágico, pues iban aplicando un punzón sobre un cristal de sulfuro de plomo hasta que ‘pillaban’ una emisora y sonaba música o alguien hablaba, mezclado con un chisporroteo de ruidos. Para mí la anécdota más entrañable es la del abuelo de Miguel Gila. Según contaba en sus divertidos monólogos, el buen hombre se pasaba el día en el balcón haciendo aspavientos con una brocha en la mano y afirmaba que, el día que le pillara la onda, inventaría la radio a colores.

Este modesto invento ha revolucionado la sociedad más que ningún otro. Lejos de desaparecer, como algunos auguraban cuando llegó la televisión, se ha ido modernizando y adaptando a los tiempos. Se ha convertido en el fiel compañero de millones de personas que se sienten acompañadas, arrulladas, protegidas. Hoy en día, con los dispositivos informáticos, podemos escuchar la radio de cualquier parte del mundo.

Yo siempre estoy con la radio; recién levantado por la mañana, a lo largo del día en el trabajo o al llegar a casa por la noche, lo primero que hago es encenderla. Me entretiene, me mantiene informado, me acompaña con música, me avisa del tiempo, del tráfico o de cualquier contingencia.

Voy a mencionar tres programas que en mi vida me han impactado. El primero es ‘Tiempos Modernos’ de Radio 3, dirigido y presentado por Manolo Ferreras; un programa icónico sobre la actualidad musical de su momento, la época de la Movida, aderezado con agudas comentarios y reflexiones. El segundo es ‘Gomaespuma’ emitido en diferentes cadenas, el mejor programa de humor, inteligente y divertido, dirigido por Guillermo Fesser y Juan Luis Cano. El tercero es ‘El Gallo que no cesa’ programa de madrugada de Radio 1 dirigido por Chema García Langa. Los dos primeros ya no existen, aunque quedan múltiples registros en Internet; el último se emite a diario y en directo desde 2022, para los muy madrugadores a las 5 de la madrugada, para el resto de los mortales en diferido desde la plataforma de la emisora; merece la pena por la calidad de sus contenidos, su verbo variado y elegante y la simpatía del presentador ¡Qué disfruten!