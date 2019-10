El retablo de las puras

Si de mí dependiera el veredicto, no sé a cuál de los dos ilustres personajes les concedería la medalla al mérito de haber soltado la mayor majadería. Si a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, por haber dicho que "tras la exhumación de Franco lo siguiente será que ardan las iglesias", o a su colega en el gobierno Ignacio Aguado, tranquilizando a los madrileños garantizando que "hará todo lo posible para que no vuelvan a arder la iglesias en 2019". Lo que no aclaró el representante de Cs es si el procedimiento que tiene previsto lo aplicará a priori montando una guardia en cada parroquia, o a posteriori enviando al cuerpo de bomberos. Como el diálogo lo inició la portavoz de VOX Rocío Monasterio que, con el mando a distancia, también pertenece al equipo que gobierna en Madrid, bien podría ser la representación de una escena que tuvieran ensayada. Y sobre el hecho de que la señora Díaz Ayuso lo llevase escrito, lo único que puedo pensar, es que no hubiese habido manera de meterle el texto en la cabeza. Resulta que el mismo día que tuvo lugar el drama sobre la quema de iglesias, asistí a una conferencia que impartía el arquitecto y urbanista Gerardo Roger, un buen amigo muy vinculado a Almería. El escenario elegido por la asociación del Casco Histórico, organizadores del acto, fue la capilla del convento de las Puras. Y frente a la putrefacta evocación del peligro que corren las iglesias, comprobé la realidad de un presente tolerante, libre y conciliador, contemplando el retablo barroco que destacaba en el altar mayor. Digo esto porque debido a mi amistad con Martirio Tesoro conozco cuanto hizo por la rehabilitación de dicho retablo y del convento de las Puras durante su etapa como delegada de Cultura de la Junta de Andalucía. Probablemente sea una de las gestiones de las que Martirio se sienta más satisfecha, aunque no fue la única rehabilitación en cuanto al patrimonio de la Iglesia Católica se refiere. En tertulias de café mañanero más de una vez me comentó sus visitas a pueblos de la provincia con motivo de las obras que se estaban desarrollando en las iglesias parroquiales por cuenta de la Junta de Andalucía bajo el mandato socialista. Algunas recuerdo como la rehabilitación de la capilla del Nazareno en Huércal Overa , y la de la iglesia de Ohanes, cuyo alcalde, también socialista, en agradecimiento la nombró pregonera de las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Consolación de Tices.