Leo que “el PSOE reivindica el Día del Orgullo, aunque lamenta que esté marcado por los retrocesos en igualdad por los pactos de PP y Vox”. Como si fuera su eco titula El País: “Nueve historias de Orgullo LGTBI en tiempos de retroceso” o “El colectivo LGTBI sale a la calle en el Orgullo a defender sus derechos frente a la sombra de la ultraderecha”. No se han producido, ni se van a producir, retrocesos en derechos del colectivo LGBI ni de ningún otro. No lo permiten las leyes, y si estas se intentaran cambiar para arrebatar derechos no lo permitirían ni el Supremo ni el Constitucional. No lo permitiría la mayoría de los ciudadanos, protestando. No lo permitiría el colectivo LGTBI, luchando. No lo permitiría el Tribunal de Estrasburgo, “destinado a enjuiciar las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en sus Protocolos firmados por los Estados que suscriben dicho Convenio”.

La agresiva estrategia de exagerar un peligro para provocar una respuesta emocional que está siguiendo Sánchez, con él “su” PSOE y con ambos los medios afines, es muy peligrosa. A fuerza de repetirlo buscando el voto del miedo, además de alimentar una tensión y una polarización que no deben darse en una democracia madura, pueden ser tomadas por verdades las mentiras de la involución anticonstitucional, la pérdida de derechos y libertades o el retorno de antiguas formas de segregación. E incluso de cosas peores: “No existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder meter a todes juntes”, dijo Alba Flores en el pregón del Orgullo en Madrid. ¿De verdad cree que, en el caso de que gobernara el PP en solitario o incluso necesitado del apoyo de Vox, volverían los fusilamientos y los entierros en las cunetas? ¿Era consciente de que estaba equiparando el resultado de unas elecciones a un golpe de estado que sembrara el terror?

Más grave, porque a una actriz se le puede ir la mano sobreactuando, es que esta mentira impregne los discursos de la izquierda política y mediática. Que han calcado de los (más minoritarios) de la derecha cerril cuando la izquierda populista se integró en el Gobierno. Y entonces ni los más ultras aludieron al retorno de las checas y las cunetas. “Fascistas son los que salen a la calle a manifestarse cuando son elegidos quienes no les gustan”, ha dicho Fernando Savater. Cierto.