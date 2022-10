El sabio digital

Eel ideal del sabio era uno de los temas que caían en COU, en el gran sistema educativo de la EGB. Los ochenteros lo sabemos. Entonces nos remitían a la filosofía clásica y nos mostraban que el objetivo de un sabio era la felicidad. Tras eso, algunos hemos tenido la oportunidad de conocer otras definiciones en filosofía y de discernir entre el intelectual, que reflexiona haciendo uso de la inteligencia, y el sabio que fusiona el conocimiento, la intuición, la inteligencia y la experiencia propia o ajena. La finalidad también ha tornado. De forma genérica los intereses del sabio han girado hacia el conocimiento-en-sí. No por casualidad filosofía significa amor a la sabiduría. Centrándonos en el sabio, en otras fuentes se le toma como el que cuenta con todos los conocimientos sobre algo. Por decirlo de una manera el factor común en diferentes definiciones es la notoriedad. El sabio es el referente en un campo o se le toma como tal por haber demostrado su dominio del mismo. Esta idea tradicionalmente se producía en un contexto académico o profesional, acaso en el de un erudito. No obstante esto ha cambiado. Hoy dia el sabio está en el contexto digital. Para poder ser referencia el sabio debe inmiscuirse en este entorno ya que es el entorno que nos envuelve. El problema es que en ese trasiego se producen modificaciones que van en contra del humanismo que tenía el sabio tradicional. La diversidad y la hipervelocidad han sesgado el conocimiento. La calidad ahora se descarta ante la cantidad, por lo que no hay intención de profundidad. El saber así se vuelve superfluo y ni nos conduce al placer del conocimiento ni a la felicidad. Los vacios existenciales no se pueden rellenar con un "me gusta" a lo sumo solo se enmascaran. Además en el entorno digital no combate contra la posverdad y los haters por lo que no es un opositor ante la mediocridad. Pero la solución a todo esto no tiene por qué ser abandonar las redes y regresar a los anteriores escenarios. La humanidad digital no va a detenerse. Todo lo contrario el sabio digital debe ser más trasgresor aunque eso le suponga perder algún "me gusta". Debe entender que tiene una responsabilidad con el saber, algo que tenían muy claro los sabios tradicionales. No se trata de caer bien en las redes sino de generar conocimiento y pensamiento crítico. Y para eso a veces hay que ser como Sócrates, un tábano.