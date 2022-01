El trabajo que tuvimos

Ya se conocen los datos de contratación laboral en 2021. Así podemos analizar en que actividades encontraron empleo los almerienses y, también, cómo la crisis covid y la recuperación han afectado a los trabajadores de Almería. No descubrimos nada si decimos que fueron hostelería y comercio las más perjudicadas. Si cierran el bar se acabó la cervecita, y el trabajo del que suministra la cerveza, o el de las servilletas (Hay que ver lo que hemos aguantado, cuando no se podía poner servilletas en las mesas de lo bares y, disimuladamente, te acababas limpiando en la ropa. Por la distancia social, además, era en la tuya, no en la del abrigo que colgaba de la mesa de al lado).

Pero, como dicen en Portugal, tristezas no pagan deudas. La hostelería que llegó a formalizar 63.000 contratos en Almería en 2019, redujo esos a 28.500 en 2020. Este 2021 fueron 40.000. Entre salir del ERTE y nuevas colocaciones la actividad y el empleo se recupera. Cuando decimos estas cifras no significa que sean 40.000 personas distintas, ya sabemos que muchos de ellos son con las mismas personas y, en no pocos casos, en la misma empresa.

Después, fue el comercio. Durante 2020 en esa actividad se suscribió un 7% menos de contratos que en 2019, pero en 2021 el total fue de 60.010, unos 4% menos que en 2019 pero un 3,5% más que en 2020. La actividad que, como era previsible, ha aumentado la contratación estos dos años fue la relativa a sanidad y servicios sociales. Unos 19.000 contratos se celebraron en 2019 y casi 24.000 en 2021. Con todo, como también es adivinable, fue la agricultura la que mayor nivel de contratación registró en la provincia, 102.000 contrataciones en 2021. Y ello nos lleva al tipo de contratos. Imprescindible echar un vistazo al más utilizado y que se suprime con la reforma laboral, el de obra o servicio determinado. El 56% de todos los formalizados en 2021 en nuestra provincia lo fueron y eso supone más de 187.000, que si vemos la duración, la inmensa mayoría era indeterminada, lo que hace juego con la denominación del contrato, pero extiende la certeza de que se trataba de un contrato temporal sin causa alguna, dominado por la escasa duración y/o la rotación en el mismo puesto. Y, como además el 75% de las personas que acceden a prestaciones por desempleo lo hacen tras finalizar un contrato de este tipo, la profundidad de la reforma es mucho mayor de lo que pueda parecer.