A las viejas glorias del PSOE no le salieron las cuentas y no pierden la oportunidad de arremeter contra Pedro Sánchez cada vez que se les presenta la ocasión. Su candidata en las primarias era Susana Díaz y a Pedro Sánchez lo veían como un rival difícil de someter a la voluntad de las baronías, cuyo poderío pretendían ostentar manejando el mando a distancia. Los militantes de base, ajenos a los intereses propios de los órganos del partido, pasaron página de una época que tuvo su tiempo, y eligieron como secretario general a Pedro Sánchez. Si de lo que se trataba era de apostar por un candidato para recuperar la presidencia del gobierno, no se equivocaron. En mayo de 2018 el grupo parlamentario del PSOE registró en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Mariano Rajoy, que provocó su destitución, y Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno. Quienes tengan dudas sobre la legitimidad de dicha investidura, que se tomen la molestia de leer el artículo 113 de la Constitución. En noviembre de 2019 se celebraron elecciones generales y fue investido de nuevo presidente del Gobierno por haber obtenido la mayoría de votos, según los establecido en el artículo 99 la Constitución. Esa es la historia, todo bajo el imperio de la ley suprema y con las condiciones propias de una democracia parlamentaria. Ahora estamos pendientes de la formación de un nuevo gobierno después de las elecciones celebradas el pasado 23 de julio y el siguiente paso será la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó, una sesión parlamentaria a la que nadie hace puñetero caso, dando por hecho que será una pantomima. Como si Núñez Feijó y el Partido Popular estuviesen en el limbo. Todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez y sus detractores ya vaticinan un futuro apocalíptico para España. Nada tiene de extraño que la derecha despotrique como lo viene haciendo desde que consideró ilegítima su investidura, y durante cuatro años ha practicado una oposición basándose en Bildu, los independentistas, los filoetarras y el Falcón, sin tomarse la molestia de analizar ningún proyecto de ley para rebatirlo con argumentos políticos. Lo triste es que se suban al carro viejas glorias socialistas arremetiendo contra Pedro Sánchez, cuando todavía ni siquiera ha presentado su candidatura. Lo único que ha declarado es que se hará todo conforme a la Constitución. Tengan ustedes paciencia y, si no cumpliera, ya tendrán tiempo de criticar.