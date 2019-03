A. Fernández Liria: "Soy alcalde gracias a Indalecio Modesto, pero han sido cuatro años insufribles con él"

Apenas quedan tres meses para que se celebren elecciones municipales. La legislatura está a punto de finalizar y ha sido la primera de Antonio Fernández Liria (PSOE) como alcalde de Cuevas del Almanzora, después de 16 años de gobierno del Partido Popular con Jesús Caicedo.

–Hace unos días, cuando apenas quedan tres meses para las elecciones, dimitió uno de sus concejales. ¿Por qué?–Por una pérdida de confianza he decidido no contar con José María Bascuñana para la próxima legislatura (ha sido concejal de Obras, Agricultura, Pedanías y Playas hasta ahora). Se lo comunicó y pilló un berrinche y ha dimitido de sus funciones y del acta de concejal.

–Él dice que no descarta presentarse con otro partido. ¿Le habían llegado ya rumores?–Sí, yo ya había escuchado rumores. Sabía que no iba a contar con él, porque en esta legislatura ha intentado dos veces irse al grupo de no adscritos. Cada vez que se mosqueaba, hablaba con el secretario para irse. Yo me he sentido chantajeado por él. Desde hace mucho tiempo decidí que no iba a contar con una persona en la que no confío.

–¿Y sabe a qué partido se irá?–Pues no lo sé, la verdad, pero el candidato de Podemos le defiende mucho abiertamente en las redes sociales.

"Perdí la confianza en el concejal de Obras porque intentó irse dos veces al grupo de no adscritos”

–¿Y con Indalecio Modesto, el concejal de Ciudadanos, cómo está la relación?–Como siempre. Lo llevamos, pero él siempre ha ido por su cuenta (hay que recordar que es edil de Turismo y Cultura). No cuenta con nadie, lo hace todo a las espaldas.

–¿Se arrepiente de haber contado con su apoyo para la investidura hace cuatro años?–No nos quedaba otra. Yo siempre voy a decir lo mismo, que yo estoy aquí como alcalde porque él levantó la mano, y voy a estarle agradecido. Pero nos ha hecho pasar unos cuatro años... Desde el tercer mes que estábamos gobernando empezó a montar una moción de censura. Siempre nos ha chantajeado, nos ha intentado quitarnos de aquí y nos ha hecho la vida imposible. Han sido cuatro años insufribles con él. Yo no repetiría con él, claro.

–¿Está convencido de que si Juan Pedro Segura no llega a dejar el PP, hubiera habido moción de censura?–Sí, de hecho estaba preparada. Yno lo digo yo. En verano de 2016, Fran Hervías, secretario de Organización de Ciudadanos, reconoce abiertamente en una entrevista a Diario de Almería que tenía un informe que aconsejaba no seguir apoyando al PSOE en Cuevas. Y cuando el tema del Consorcio de Basura, ahí se negocia también el Ayuntamiento de Cuevas.

–¿De cara a la próxima legislatura, cree que podrá contar con el apoyo de Ciudadanos?–No, no. En la próxima legislatura soy yo contra todos. Tengo claro que si no es mayoría absoluta no voy a seguir gobernando. Y es complicado, porque las mayorías absolutas van a estar muy caras.

"Agradezco a Indalecio Modesto su voto en la investidura, pero siempre nos ha chantajeado”

–Por cierto, ¿cómo va el asunto de la indemnización de 16 millones a una promotora?–Estamos esperando a que el juzgado nos diga exactamente el importe de la indemnización. Son 12,5 millones más costas e intereses, que es lo que tienen que calcular. Cuando lo tengamos, nuestra intención es intentar llegar a un acuerdo con el juzgado para ver de qué forma lo podemos pagar. Los presupuestos de 2019 no están condicionados por esto, pero en 2020 seguramente sí. Nuestra intención es acudir al fondo de rescate del Ministerio de Hacienda para hacer frente a esa indemnización. Aunque hemos reducido la deuda a 3,1 millones de euros, no creo que una entidad bancaria nos dé el dinero. ¡Es que son 16 millones!

–Esa deuda viene de la etapa de Jesús Caicedo como alcalde. ¿Qué opina de su nombramiento al frente de la Autoridad Portuaria?–Yo me alegro siempre de que alguien de Cuevas tenga un cargo importante, porque entiendo que le vendrá mejor al pueblo. Pero es una persona que ha demostrado que no sabe gestionar. De hecho, solo hay que ver cómo ha dejado Cuevas después de 16 años de mandato. Creo que no es el perfil adecuado para darle la gestión del Puerto de Almería.

–¿Sigue teniendo mucho poder Caicedo en el PP?–Se dice que el Partido Popular de Almería no lo quería en ese cargo. Ten en cuenta que es un puesto que tiene muchos pretendientes. Pero, al parecer, viene impuesto desde Madrid, porque Teodoro García lo ha elegido.

"Jesús Caicedo no es el mejor perfil para gestionar el Puerto de Almería después de cómo dejó Cuevas”

–Volviendo a su gestión, ¿cuándo estará listo el PGOU?–Está a punto. Como ha habido elecciones autonómicas no se ha podido convocar la Comisión Provincial de Urbanismo, así que estamos esperando. Solo nos faltaba un informe, de telecomunicaciones, que sabemos que va a ser favorable, así que estamos en la fase final. Quería haberlo sacado en esta legislatura, pero va a ser complicado. Pero estará en los próximos meses.

–Una de las obras más esperadas es la restauración de la iglesia. ¿Por qué no ha comenzado aún?–La llegada de un nuevo párroco ha retrasado el comienzo de las obras porque se ha vuelto a cambiar el proyecto, pero con buen criterio. El convenio está firmado desde julio de 2018 con el Obispado. Se va a incluir una partida para mejorar la instalación eléctrico o restaurar el baldaquino, que es algo muy costoso.

–¿Qué le queda por hacer en estos meses?–Tenemos pendiente las obras en el Parque Luis Siret, con fondos de Diputación, pero ya hemos arreglado con fondos propios algunos parques; estamos poniendo en uso la piscina cubierta; el canal de remo va a tener en breve funcionando el cable sky; seguimos apoyando a las pequeñas empresas; un proyecto de eficiencia energética de 270.000 euros y mucho más.