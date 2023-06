“No mate más que el tiempo, no saque más que fotos y deje solo sus huellas”

No coger nada del entorno, no dejar basuras ni en el suelo ni en el agua, no fumar y llevar calzado en las duchas y en las pasarelas para prevenir infecciones cutáneas. Estas son algunas de las recomendaciones que la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar ha recordado, en el último número de su publicación trimestral ‘ Eco del Parque, para disfrutar de las playas contenidas dentro de este espacio natural protegido.

Este colectivo conservacionista y cultural, fundado en 1995 e integrado en el movimiento Ecologistas en Acción, ha lanzado este catálogo de consejos porque “muchos de quienes nos visitan ignoran que aquí no hay playas “de usar y tirar”, de ocio, fiesta y consumismo. Todas las playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar son parte de un espacio natural singular, frágil y protegido. En su disfrute hay que adoptar siempre una actitud sensata de respeto y protección del medio”, señalan.

El listado de advertencias y recomendaciones incluye 18 consejos que aluden a distintas circunstancias. Así, en el acceso a las playas no urbanas “no hay que abandonar nunca los caminos. La actual legislación prohíbe realizar acciones que atenten contra la configuración geológica frágil y contra la fauna y la flora de estos terrenos. Abstenerse especialmente de acceder a la duna rampante de Mónsul, y otras similares, cuyo deterioro progresivo se debe al continuo pisoteo de visitantes”.

Recuerdan que la prohibición es también de aplicación con los salientes de la duna oolítica de Los Escullos, pasto de todo el que quiere llevarse una curiosa fotografía. El riesgo no lo es solo para la roca, sino también para el atrevido visitante que puede sufrir un accidente con graves consecuencias”.

No dejar basuras ni en el suelo ni en el agua es otra de sus recomendaciones. “Depositarlas en las papeleras y si no las hay, guardarlas hasta encontrar el contenedor “oficial” más cercano. Los amontonamientos de basura que se producen a la entrada de algunas playas no son puntos de recogida, es basura tirada donde no se debe y que esparcirán el viento y los animales por todo el entorno”.

No fumar y no poner música a gran volumen forman parte de su libro de buenas prácticas como también lo son las de llevar calzado en las duchas y en las pasarelas para prevenir infecciones cutáneas “protegerse contra el exceso de sol con sombrillas, sombrero, camiseta y evitando las horas centrales del día. Utilizar con mesura las cremas con filtros solares, éstos también contaminan el mar; proteger la vista con gafas de sol homologadas y provistas de filtro ultravioleta y polarizador” y no perder de vista a los niños Recomiendan no entrar súbitamente en el agua, sobre todo después de haber estado mucho tiempo al sol y tras una comida copiosa. “Entrar despacio y bajar poco a poco la temperatura corporal refrescando primero piernas, brazos, axilas y cuello” e informarse sobre las posibles corrientes de resaca, “la principal causa de ahogamientos en nuestro medio, que se reconocen por aparecer entre las olas una zona de agua en calma sin espuma”.

Es peligroso lanzarse al agua desde alturas, menos aún si no se conoce la zona, aunque se conozca el fondo, porque el impacto con la superficie del agua puede producir lesiones en vísceras, extremidades, cabeza y, sobre todo, en columna vertebral que pueden ser causa de parálisis y ahogamiento, tetraplejias y hemiplejias. Es mejor hacerlo de pie y si se hace de cabeza, saltar con los brazos extendidos protegiendo cabeza y cuello “. Y se ha de salir inmediatamente del agua “si se advierte algún síntoma como escalofríos, fatiga, dolor de cabeza o en la nuca, picores, mareos, vértigos o calambres. Un desvanecimiento, por breve que sea, puede producir ahogamiento”.

Hacer caso de todas las señalizaciones, aparcar únicamente en las áreas habilitadas; acampar solamente en los campamentos de turismo, en áreas de acampada o en los lugares oficialmente habilitados; llevar siempre atadas a las mascotas y respetar las banderas de señalización completan la lista de recomendaciones.