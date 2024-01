El Almería le pide al Milán la cesión de Luka Romero

La UD Almería todavía no ha confirmado ningún refuerzo en el presente mercado invernal, lo que no significa que la dirección deportiva no esté moviendo hilos para intentar satisfacer las demandas de Gaizka Garitano. En las últimas horas, y según apunta el portal Calciomercato, ha trascendido el interés en el joven atacante argentino Luka Romero, que pertenece a la disciplina del Milán tras firmarlo procedente de la Lazio, que a su vez lo había captado del Real Mallorca al convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la Primera División española.

Según dicha información el conjunto rojiblanco habría solicitado formalmente un préstamo hasta final de temporada sin opción de compra y la entidad milanista estaría dispuesta a aceptarlo con la idea de que el jugador vaya adquiriendo mayor experiencia. La razón es el escaso protagonismo que ha tenido Romero en su todavía breve etapa en San Siro, con apenas cinco apariciones en lo que va de Serie A y solo una de ellas como titular.

El principal obstáculo en las negociaciones es la intención del propio jugador, que preferiría marcharse a Boca Juniors, según ha manifestado su entorno próximo. Romero, de 19 años y con contrato hasta junio de 2027, se formó como jugador en las categorías inferiores del Mallorca tras pasar antes por el Formentera y el Sant Jordi de las islas baleares. Es internacional sub-20 con Argentina.