Baraja no se fía del Almería: "Hay que respetar la competición"

El técnico del Valencia, Rubén Baraja, afirmó este viernes que "hay que respetar la competición", más allá de que el Almería no haya ganado ningún encuentro de Liga en las primeras 22 jornadas de Liga y sea el visitante más goleado de la Primera División.

"El Almería hizo dos goles en casa del Real Madrid y también del Barcelona. Les compitió bien y tuvo opciones. Nos lo va a poner difícil mañana y hay que respetar la competición", declaró el entrenador vallisoletano en la rueda de prensa previa al partido del equipo andaluz.

Así, resaltó que sus jugadores tienen que afrontar el encuentro con mentalidad y tener "el punto óptimo" de concentración porque "si no estás bien, cualquier equipo es vulnerable y te puede ganar cualquiera", incidió Baraja, que aseguró que piensa que pueden "ir a más" en la segunda vuelta si el equipo mantiene "la tensión competitiva".

Baraja señaló que confía en que los futbolistas que contaron menos, sobre todo en defensa, "den un paso adelante" para que la baja de Gabriel Paulista, que salió libre del club hace apenas unos días, "no sea sensible". También sostuvo que este sábado deben demostrar que las situaciones del mercado de fichajes "no tienen por qué afectar", sino, al revés, hacer "más fuertes a los futbolistas y al cuerpo técnico por tratar de solucionar y generar oportunidades".

"No nos podemos dejar arrastrar por la corriente, y mucho menos yo", aseveró Baraja, que preguntado por la ambición que pide al propietario para hacer del Valencia un equipo grande, subrayó que sabe "cuál es la situación del club" en el presente, pero también tiene "la idea en la cabeza" de hacia dónde quiere ir y para ello necesita que el club esté detrás respaldándole.

Asimismo, el vallisoletano subrayó que el centrocampista marroquí Selim Amallah ya se entrenó este viernes con el resto de sus compañeros, tras un mes en la Copa África, y que estará en la lista de convocados para el partido ante el Almería, lo mismo que Peter Federico, que completó este viernes su tercera sesión con el Valencia tras llegar desde el filial del Real Madrid.

El técnico del Valencia incidió en que su situación en el Valencia es "magnífica" y que el conjunto que dirige está "en una situación muy interesante", pues los jugadores están "respondiendo bien" y tienen "una ambición tremenda".

"¿Por qué tengo que ponerme en lo negativo cuando tengo sensaciones positivas? He venido a crecer y sumar y la primera oportunidad es mañana con el Almería", destacó Baraja, que concluyó que si tienen una buena segunda vuelta pueden pelear por el objetivo y "mirar hacia arriba".