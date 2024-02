Dion Lopy estuvo en la agenda del Barça en el mercado invernal

Dion Lopy está siendo un jugador indiscutible en los planes de Gaizka Garitano en la medular. A sus 22 años, el centrocampista senegalés está sobresaliendo en su primera etapa en el fútbol español. Curiosamente, después de no ser convocado por su selección a la Copa África, la mejor versión del futbolista se ha visto en actuaciones iniciales sobresalientes contra Girona y Real Madrid.

Con un mes de enero en el que el mercado invernal abrió la posibilidad a varios equipos de incorporar nuevas caras, son muchos los conjuntos que se han interesado en los servicios de Dion Lopy. El periodista Fabrizio Romano, experto en materia de fichajes, desveló que el Friburgo habría ofrecido 15 millones de euros por el mediocentro. Una oferta rechazada por la entidad almeriense, que desembolsó 6,5 millones en verano al Stade de Reims.

Según Xavier Bosch, periodista de Mundo Deportivo, el Barcelona también contempló la posibilidad de hacerse con el senegalés. Con la marcha de Sergio Busquets, el cuadro catalán sumó a sus filas a Oriol Romeu, pero el veterano jugador no ha acabado de cuajar en el sistema de Xavi. Dentro de un limitado margen de maniobra por sus problemas económicos, la dirección deportiva liderada por Deco rastreó el mercado nacional.

El nombre de Dion Lopy estuvo encima de la mesa de los despachos del Barça. No obstante, viendo el curso de los acontecimientos y el rechazo tajante de los indálicos de dar salida al futbolista por menos de 15 millones de euros, el conjunto de la Ciudad Condal no se planteó iniciar unas negociaciones que hubiesen sido prácticamente inviables salvo una oferta que, en estos momentos, el club presidido por Joan Laporta no puede ofrecer.

Con contrato hasta 2029, Dion Lopy será uno de los jugadores con mejor mercado de cara al mercado estival, en el que muchos equipos volverán a tocar las puertas de la Vega de Acá para firmar a un futbolista con unas prestaciones impropias del colista de LaLiga EA Sports. El centrocampista puede convertirse en una de las mayores ventas de la historia del club si nada se tuerce en estos meses, en los que su evolución sigue reflejándose en el terreno de juego.