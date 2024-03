Édgar: "Mel tiene mucha experiencia en Primera y Segunda y puede ser el líder de un proyecto"

Édgar González no pudo ser de la partida en Las Palmas el día del estreno en el banquillo de Pepe Mel por culpa de una sanción que arrastraba por acumulación de tarjetas amarillas. El polivalente jugador catalán, que puede desenvolverse tanto de central como de mediocentro defensivo, estará por tanto a disposición del técnico madrileño, que con motivo de la comparecencia de prensa que sirvió como presentación oficial ya anticipó que lo prefería en la demarcación de pivote. El sábado ante Osasuna por tanto está por ver si Marcos Peña será relegado al banquillo en favor del exbético, que no llegó a coincidir con Mel en el Villamarín.

Valora el cambio de técnico: "Me siento bien porque venimos de ganar. Cuando hay un cambio así es algo nuevo y la gente vuelve a partir de 0. Están esas ganas renovadas. Ahora hay que seguir ganando y coger esa dinámica buena. No he hablado mucho con Mel porque estuve sancionado, transmite confianza. Hay que salir al campo sabiendo que somos un buen equipo que puede ganarle a cualquiera y tenemos que creérnoslo".

Primera victoria: "Es una alegría comedida porque no estamos donde queremos. Pero venir a entrenar habiendo ganado no es lo mismo que con la losa. Trabajar desde lo positivo siempre es mejor".

Mel dijo preferirlo como mediocentro: "Este año he jugado bastante de central y de pivote, si el míster me va a ubicar ahí lo intentaré hacer lo mejor posible".

Estado de Koné: "Lo veo bien y con ganas. Necesita coger ritmo de competición y minutos, por mucho que entrenes a intensidad alta. Es un proceso y hay que tener precaución porque siempre puede haber recaídas o problemas musculares por la inactividad".

Ausente por sanción en Las Palmas: "Desde fuera se sufre mucho. Vi que el equipo estaba bien, sin sufrir defensivamente. En los minutos finales el rival aprieta y tienes esa sensación de que ha pasado otras veces. Envidia y alegría inmensa por los compañeros porque hemos sufrido bastante. Esperemos poder darle por fin a la afición en casa los primeros 3 puntos, intentaremos recompensarles con la victoria".

Mejor ambiente: "No ha cambiado mucho más allá de que todos vamos al trabajo más contentos cuando han salido las cosas. Los entrenos son intensos porque todo el mundo quiere mejorar y está comprometido. Ahora viene un rival intenso con jugadores peligrosos y hay que estar preparados".

Filosofía de Mel: "El estilo del míster es intentar jugar desde atrás y hacerle llegar el balón a los de arriba en buenas condiciones".

Evolución en el juego: "Ha habido fases. Los primeros meses éramos muy alegres con posesiones altísimas y protagonistmo, pero nos costó meter gol. Luego nos mataban a las contras o por pérdidas. Con Gaizka primamos más el orden defensivo, pasando a unos números normales en Primera. Igual perdimos esa alegría, pero tampoco concedíamos tanto. Sufrimos un tiempo a balón parado y luego fuimos mejorando. Tampoco se hizo justicia con el buen fútbol que hacíamos. Es parte del fútbol".

Pragmatismo: "En Las Palmas igual no fue el partido más vistoso que hicimos, pero mantuvimos portería a 0 y nos llevamos los 3 puntos".

¿Ve a Mel liderando la vuelta a Primera?: "El míster tiene muchísima experiencia en Primera y Segunda y puede ser el líder de un proyecto. Nadie piensa mucho más allá del partido siguiente, estamos pendientes de hacer disfrutar a la afición y ver luego lo que pasa de cara al año siguiente".

Vigilancia especial a Budimir: "Es muy bueno por arriba y peligroso en el área, con gol. Osasuna lo busca en largo en momentos de presión alta para lanzar ataques. Ya allí nos metió gol y son jugadores en estado de gracia de los que hay que estar pendientes".

Debut de Marcos Peña: "Es un jugador que me encanta desde el primer día que llegué. Las capacidades técnicas son claras y además pregunta y se fija en lo que hacen los compañeros. Eso es clave en Primera. Hizo un partido muy bueno, no es fácil debutar en este contexto".

Primer triunfo en el Power Horse: "Todas las victorias que saquemos hasta el final son muy buenas, no solo clasificatoriamente, porque hay que seguir luchando, nunca se puede lanzar la toalla. Hay que intentarlo tanto fuera como sobre todo en casa delante de la afición, que ha venido en momentos difíciles".

Mejoría: "En el fútbol, como en la vida, el aspecto mental es clave. Los buenos partidos individuales y colectivos te dan confianza. Tienes más pausa con el balón, son sensaciones que dan las victorias y las buenas actuaciones. Al contrario hay momentos que el balón no va dentro".