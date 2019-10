Maras: "Luchar por el ascenso se demuestra en el campo"

Nikola Maras ha pasado por rueda de prensa para analizar el choque de este domingo. "Me gusta ver partidos de nuestra liga y he visto al Extremadura. Ellos juegan mejor fuera de casa, es un equipo competitivo", en lo que volverá a ser un partido muy complicado para los rojiblancos: "Comenzamos muy bien la temporada, ganábamos más fácil, pero ahora los conocen mejor. Todos los equipos ahora juegan al cien por cien contra nosotros. En el último partido nos faltó un poco de suerte. La victoria va a llegar pronto".

El bajón de las últimas jornadas, en el que los rojiblancos han conseguido mantener la segunda posición, deja claro que tienen que dar más cada fin de semana para conseguir los objetivos. "Vamos a luchar por ganar cada partido, creo que tenemos cualidades para lograr el ascenso y por qué no vamos a luchar por ello. Tenemos que demostrarlo en el campo, no con palabras", asegura el central que reconoce que tres puntos volverían a motivar al equipo: "No queremos el segundo lugar, vamos a luchar por el liderato. Llevamos una mala racha de resultados pero seguimos arriba. Ya necesitamos más victorias".

Finalmente, se mostró satisfecho del cariño que la afición les está mostrando. "Los aficionados son muy importantes para mí, le agradezco cómo nos estrán tratando. Con su ayuda creo que podemos ganar a cualquier rival aquí o fuera" y alabó el buen trabajo de Iván Martos como central, una posición que no es la suya: "Las bajas de Ibiza y Owona son importantes, pero Iván tiene muchas cualidades y creo que está jugando lo mejor posible en el centro de la defensa".