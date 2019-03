El Almería tiene este viernes uno de esos partidos que le pueden encumbrar en su lucha por meterse entre los mejores de la categoría. Motivación no les falta a los rojiblancos, que confían en que el exdeportivista Juan Carlos Real tenga hoy su noche y puedan desplegar el fútbol de presión y transición rápida que ha llevado a los de Fran Fernández a estar donde están. Los almerienses, tras mostrarse muy sólidos en defensa en el partido del pasado domingo frente al Granada, tratarán de llevar a cabo un comportamiento similar ante el conjunto deportivista para asegurar su primer objetivo, la permanencia, y empezar a mirar hacia otras metas más ambiciosas.

FF no podrá contar con Juan Ibiza, por unas molestias de las que no se ha recuperado pese a no haber jugado ante el Granada por sanción; ni con Ermedin Demirovic, concentrado con la selección sub-21 de Bosnia y Herzegovina que juega el martes frente a Moldavia. Así, la única duda está en si repetirá con Juanjo Narváez en la banda izquierda o si volverá a jugar Luis Rioja, y arriba volverá a aparecer Álvaro Giménez, que fue suplente ante el Granada.

Los blanquiazules, por su parte, solo han ganado uno de sus seis últimos encuentros (sin contar el del Reus), con tres puntos de doce posibles en los cuatro más recientes, y en Riazor clavan esa misma serie, con solo una victoria en 2019 (2-0 ante el Albacete) y cuatro tropiezos consecutivos. El técnico no podrá contar con uno de los más destacados en los últimos encuentros, el centrocampista Edu Expósitoni tampoco con Diego Caballo. Además, por lesión no están disponibles Michael Krohn-Dehli y Carlos Fernández y esta semana los doctores han estado atentos a la evolución del hispano-argentino Matías Nahuel y Quique González.

Habrá cambios obligados en el once, con el regreso seguro de Saúl García a la titularidad y la posibilidad de que el colombiano Didier Moreno se sitúe por primera vez en su puesto natural, el doble pivote, en detrimento de Pedro Mosquera, o de que incluso pueda debutar el portugués Vítor Silva.