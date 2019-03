Vecindario, frontera con los 'play off' para Unicaja Almería

Tras afirmar que “enfrentarse a él siempre es un honor”, se ha dado por asentado el grave peligro que tiene Vecindario en casa de Santa Lucía de Tirajana, algo que Manolo Berenguel también rubrica: “Un rival que como local juega muy bien, fuera también, aunque sufre un poco más”. Solo es necesario en la argumentación remitirse a los hechos: “La trayectoria que tenemos nosotros es que alguna vez hemos ganado contundente, pero es un campo en el que se sufre, a casi todos les ha pasado, y de hecho Ibiza pierde allí, Teruel gana 2-3… así que nosotros vamos a sufrir, porque es un equipo experto que tiene un entrenador que le mete mucha caña, y más en su casa”.

No le cabe la menor duda: “Nos vamos a encontrar un partido complicado porque ellos no se juegan absolutamente nada, van a jugar muy sueltos, vienen de tener una victoria contra Barça Vóley por 3-2, donde el colocador Javi Sánchez sale por segunda vez MVP de la jornada, un rival muy crecido y qué mejor que despedirse de su casa con una victoria”. Por todos estos ingredientes, Berenguel tiene claro que la cita es magnífica para los intereses de su Unicaja Almería: “A nosotros nos vine fenomenal esta salida contra un rival así para seguir afrontando el play off”. El grado de exigencia es idóneo porque es “fundamental adquirir las sensaciones, ir a por los play off con dos victorias es fundamental”.

Además, está la posición final en juego y el orden de los pabellones en el cruce de la semifinal: “El factor cancha está siendo determinante; yo siempre he dicho que me daba un poco igual, pero sí es cierto que en el hipotético caso de un quinto partido, jugarlo fuera de casa a nosotros nos viene peor, a nosotros y a cualquiera creo yo, ya hemos visto cómo está la liga, cualquier de los cinco de arriba le puede ganar a cualquier, así que hay que ir pensando en esas cositas, en las dos cosas, tanto en coger sensaciones de ir con la victoria como el tema del factor cancha”. A los ahorradores no les faltará motivación, aferrados a la reacción en Es Viver: “Me quedo de ese partido con la reacción que tuvo el equipo”.

Manolo Berenguel lo ha analizado y prefiere el refuerzo positivo para la mente: “No sé el porqué, no nos preparamos bien para ese encuentro, y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, más con Ibiza, que viene las últimas jornadas en una línea ascendente espectacular ganándole a los grandes fuera en su casa, y al final salimos muy mal, con muchísimo error, se mantuvo durante todo el partido e ir 2-0 perdiendo la segunda plaza, cómo estábamos jugando, perder dos set de un modo muy contundente… reaccionar de la manera que reaccionas, empatar a dos, hace que nos permitimos el lujo de perder y mantener la segunda plaza; esa es para mí, independientemente de cómo se jugó, la lectura positiva para la parte anímica”.