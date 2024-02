Garitano: "En nuestra área no somos equipo de Primera"

No estaba nada contento Gaizka Garitano, que vio como su equipo en Mestalla sufría su enésima derrota de la temporada. El técnico del conjunto rojiblanco volvió a redundar en uno de los mayores problemas de su equipo, asegurando que "en nuestra área no somos equipo de Primera División". No obstante, el entrenador de Derio afirmó que "en el trámite de los partidos no somos inferiores a nadie, pero marcan mucho las área". Además, indicó también que "el fútbol se paga con efectividad", lamentándose de la que están teniendo últimamente los almerienses.

Análisis: "En las áreas no somos consistentes. El típico partido que venimos haciendo. El Valencia en la primera parte ha sido efectivo, las áreas son las que marcan y nos cuesta hacer gol en las ocasiones que tenemos y en la nuestra no somos equipo de Primera División. Se puede mejorar siguiendo trabajando. La expulsión de Baptistao es una más, una más".

Árbitro: "No suelo hablar del arbitraje, pero prácticamente nos pasa lo mismo todas las semanas con todas las decisiones del VAR, con todas las decisiones en contra. Pero no he visto las jugadas, tendrías que verlas otra vez, entonces no voy a opinar porque no he visto las jugadas".

Áreas: "Prácticamente es el partido tipo nuestro. Máxima efectividad del equipo contrario, dos disparos, dos goles. La semana pasada tres disparos tres goles, nosotros el doble de remates que el Valencia, nosotros el doble de remates o más, pero aquí en Primera División las áreas marcan mucho. Las dos claras que hemos tenido, sobre todo para ponernos por delante no las hemos hecho y luego en nuestra área no somos un equipo de Primera División. Cuando entra el balón en nuestra área eso es difícil de mejorar porque no somos un equipo de Primera División ahí. El Valencia ha hecho dos remates en noventa minutos o en cien minutos y el fútbol se paga con efectividad, ha sido efectivo y nos ha ganado".

Sensaciones: "Lo mismo de siempre, en el trámite de los partidos no somos inferiores a nadie, pero marcan mucho las áreas y en las áreas no somos consistentes en la nuestra. Los dos primeros centros que han tirado han hecho gol y en la contraria siempre hacemos ocasiones, hacemos goles y hoy por ejemplo la primera ocasión clarísima nuestra no la hemos hecho y ellos en la primera vez que han tirado han hecho gol. Eso marca mucho y es el típico partido del Almería en los últimos que hemos hecho".

Afición: "Darles las gracias, siempre les damos las gracias. Ellos son los que más a la altura están esta temporada con mucha diferencia y nosotros no estamos a la altura. Lo único que podemos hacer es agradecerles".