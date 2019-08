El portero Rosic, nuevo y sorprendente fichaje

La UDA acaba de anunciar un fichaje que ha cogido con el paso cambiado a todo el mundo. Se trata del serbio Dragan Rosic, un portero sub'23 procedente del Mladost Lucani de su país, donde ha jugado la última temporada. Se trata de un joven arquero de 22 años, mide 1,96 metros y jugó la pasada edición de la Eurocopa sub-21 con su selección. En principio, parece complicado que entre en la convocatoria para el partido de mañana ante el Albacete.

Sin duda, un fichaje sorprendente puesto que la portería era la línea más segura del equipo, tanto con el René como con Fernando. Lo normal es que su llegada la salida de uno de los dos, previsiblemente Fernando, puesto que es el que menos ha jugado y René, además, es el primer capitán del equipo. Sin embargo, el míster quiere tres guardametas de garantías y puede que no haya ninguna baja.

Los aficionados no terminaban de creerse su llegada por las redes sociales, puesto que las carencias del equipo no están ni en la portería ni en la defensa, que son las dos líneas para las que han llegado jugadores con los nuevos dueños. Por contra, de momento para el centro del campo y para la delantera no ha habido incorporaciones, aunque hay constancia de que el Almería está ofreciendo una cantidad importante (sobre unos 12 millones de euros dicen en Uruguay) por el ariete Núñez.