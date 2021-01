¿Habrá público en el Almería-Alavés de la Copa del Rey?

El Almería volvió a experimentar las sensaciones de jugar con público en Los Pajaritos, en la última ronda de Copa del Rey. Un tercio de entrada en la tribuna del estadio soriano, que por lo menos evitaba la soledad con la que se vive el fútbol desde que se reanudara LaLiga tras el confinamiento.

La pregunta está en la calle. ¿Abrirá el Mediterráneo sus puertas el próximo fin de semana a los aficionados, aunque sea para albergar a un tercio del aforo de la sección que se habilite? Todo depende de la decisión de la Junta de Andalucía, ante la situación sanitaria del momento (mala en la capital), y debe de contar con el visto bueno del Ayuntamiento.

LaLiga es una competición profesional, dependiente del Consejo Superior de Deportes, mientras que la Copa del Rey no lo es y, por tanto, sus competencias están delegadas en las autonomías. El CSD no permite que acceda nadie a los estadios, aunque a mitad de este mes habría una reunión para volver a estudiar la situación. Pero a día de hoy, no entra nadie ni en Primera ni en Segunda.

Tanto la Copa como la Supercopa estén sujetas al protocolo de regreso de las competiciones no profesionales donde deja claro que la presencia de los aficionados está supeditada a la decisión de las comunidades autónomas como deja claro el punto octavo del citado texto. Por ello, por ejemplo el Pulpileño jugó con público frente al Lugo su eliminatoria y el Numancia también permitió el acceso a sus hinchas el pasado Día de Reyes.

En la capital no se ha permitido el acceso al público a los campos de fútbol. Almería B y Poli Almería, por ejemplo, juegan a puerta cerrada

Sin embargo, la situación sanitaria de la provincia, principalmente de capital y levante, es complicada. El CD El Ejido jugó ayer con público su partido liguero (Segunda B no está considerada como profesional), al estar el poniente en zona 3 de gravedad por COVID-19. Pero Almería capital está en zona 4, donde se prohiben las competiciones con espectadores en las gradas. Además, desde el comienzo de la presente temporada el Almería B o el Poli Almería han tenido que jugar a puerta cerrada en Tercera, puesto que el Ayuntamiento así lo recomendó. Pero sus instalaciones y los accesos a las mismas está claro que no son como las del Mediterráneo.

🔍🗺 Este es el mapa de #Andalucía de niveles preventivos por distritos sanitarios desde el 11 de enero y sus correspondientes medidas.Cuida de tiCuida de todosCuida de #Andalucía 💚 pic.twitter.com/isb3pwI7HV — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) January 9, 2021

A falta de días para que se dispute la eliminatoria ante el Alavés, parece complicado que el Mediterráneo vuelva a acoger aficionados en sus gradas, aunque la situación se estudiará a lo largo de esta semana.