El muñeco de David Bisbal que vuelve a estar de moda 20 años después

Operación Triunfo ha vuelto. Este lunes se estrenó en Amazon la nueva temporada de la academia de cantantes más famosa de España. Sin embargo, por muy bien que les vaya, parece muy difícil que vuelvan a cosechar el éxito y repercusión de OT 1, aquel concurso que sorprendió en 2001 y donde saltó a la fama el almeriense David Bisbal.

Operación Triunfo fue tan importante para la sociedad de hace 22 años que traspasó las pantallas de múltiples formas: conciertos, firmas de discos multitudinarias, revistas e incluso juguetes, como una academia en miniatura. Y sí, aunque muchos ya no lo recuerden, hubo figuras incluso de algunos concursantes.

David Bisbal tuvo sus colonias, muy famosas, pero también un juguete original donde vestía un pantalón negro de cuero, una camiseta de tirantes con rayas horizontales, una cadena al cuello y su característico pello rizado rubio.. El almeriense fue, junto a Rosa y David Bustamante, la mayor estrella de aquella edición de Operación Triunfo —y, 22 años después se ha confirmado que tiene la carrera más importante de todos ellos—. Y ahora que está de moda lo reto y el coleccionismo vuelve a saltar a la actualidad ese juguete de apenas 17 cm de altura, que dos décadas después es casi imposible conseguir.

Precisamente la influencer, actriz y cómica Lala Chus ha mostrado uno de estos juguetes de David Bisbal en su último vídeo en redes sociales, en una colaboración con Bizum. "Es ver este muñeco de David Bisbal en mi estantería y me pone feliz al instante, porque la vida son momentos, personas y las chorraditas que no necesitas en absoluto pero que a la vez no puedes vivir sin ellas", dice, mostrando la figura del almeriense.

"Ay mis viditas que gusto me da aprovechar el Black Friday para comprar chorraditas y si encima el pago es rápido y seguro con @bizum_es es que ya ni te cuento", dice la influencer. El vídeo es un anuncio para usar Bizum en las compras online, pero a la vez ha servido para despertar la curiosidad de sus miles de seguidores por esa figura bisbalera: "Necesitamos link a la figurita de Bisbal y creo que hablo por todo el mundo", comenta Bizum en el post.

Una "ganga" de segunda mano

Conseguir esa figura de David Bisbal aún es posible, aunque requiere sumergirse un rato en las páginas de compra-venta de segunda mano para dar con él. Y, además, no está a un precio desorbitado (por ahora). Por ejemplo, en Todocolección se puede encontrar por 35 euros en su caja original y precintado o por 29,95 euros, usado y sin la base.

En Wallapop también es posible encontrar este extraño juguete, aunque bastante más caro: 100 euros, eso sí, nuevo e impoluto en su caja.

El más barato (al menos que hayamos podido encontrar) está en Milanuncios, por solo 15 euros. Está usado pero se ve en buen estado. ¿Un buen regalo para esta Navidad?