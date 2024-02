"Tengo un 87% de discapacidad y soy más feliz que nadie porque estoy cumpliendo mis sueños"

Brian Albacete Oliver será esta noche uno de los protagonistas de la 38 edición de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España al estar nominado en la categoría de mejor actor revelación por su brillante e hilarante papel en Campeonex, la película más taquillera del cine español en 2023. La segunda entrega de Campeones también ha sido escrita y dirigida por Javier Fesser, un talismán para el talento almeriense porque otra joven vecina de El Ejido, Nerea Camacho, ya ganó la estatuilla en 2009 con el drama realista Camino. La interpretación de Brian, llena de matices, carisma y humor, no ha pasado desapercibida ni para la crítica ni para el público en general que le ha brindado una maravillosa acogida disparando aún más la popularidad de uno de los ‘streamers’ del momento, más conocido como Brianeitor 2002, un alter ego virtual que inició su andadura en marzo de 2022 consiguiendo casi tres millones de seguidores en redes sociales (TikTok, Twitch, Instagram, Youtube y Twitter) en menos de dos años.

Cuando lo llamaron para el casting de Campeonex no podía imaginar que, sin ninguna experiencia previa, lo acabarían eligiendo y mucho menos que sería nominado a los Goya. “Mis vecinos me paran por la calle y me dicen que me lo tengo que traer para Almería. Me siento muy orgulloso de recibir ese cariño y ojalá pueda conseguirlo, pero ya soy feliz con estar ahí entre los nominados”, reconoce a este periódico al que ha abierto las puertas de su casa en el barrio de Piedras Redondas horas antes de viajar a Madrid este viernes como escala previa a la Gala de los Goya que se celebran hoy en Valladolid. “Rodar esa película ha sido la mejor experiencia de mi vida y me ha descubierto un mundo que me encanta, el cine me gusta mucho más de lo que podía imaginar”, detalla este joven que en mayo cumplirá 22 años.

Durante los dos meses y medio del rodaje, a una media de 14 horas diarias, tuvo que aflojar su impetuosa actividad en las redes sociales y es consciente de que ahí se pudo frenar el crecimiento de Brianeitor 2002, pero estaría dispuesto a asumir nuevamente ese sacrificio porque la industria audiovisual lo ha cautivado. De hecho, a la vuelta de la esquina ya hay proyectos muy interesantes, todavía confidenciales y que implicarán otro largo periodo de varios meses de residencia en Madrid, con los que pretende dar continuidad al salto (o trampolín) que ha supuesto su interpretación de la mano de Javier Fesser y con la ayuda de un “equipo increíble” en Campeonex. “Tenía mucha inseguridad al llegar a Madrid por si no sabía actuar, pero desde el primer día y sin conocerme de nada me transmitieron un cariño que hizo todo más fácil. Ojalá tenga la suerte de hacer más trabajos con ellos”, asegura bajo la atenta mirada de su padre Paco Albacete (papaneitor), siempre dispuesto a acompañar a su hijo en aquello que le haga feliz.

Nominación al Goya "Los vecinos me paran por la calle y me dicen te lo tienes que traer para Almería y me siento muy orgulloso. Ojalá pueda conseguirlo, pero yo ya soy feliz con estar entre los nominados"

“Cuando empecé con las redes sociales nunca pensé que me gustaría tanto la actuación y la televisión, obviamente tampoco iba a esperar salir en una película, pero vivir este rodaje me ha gustado mucho e intentaré hacer todo lo que me vaya llegando”. Además de Campeonex, en la que se interpreta a si mismo como una estrella de los e-sports, este influencer almeriense ha grabado su propia historia en el documental ‘La vida de Brianeitor’ dirigido por Álvaro Longoria con el que hace poco se alzaba con uno de los Premios Cygnus de solidaridad y valores. También ha tenido reconocimientos en su tierra, como el FAAM de Oro por haberse convertido en un referente para la discapacidad, y está participando en un sinfín de eventos dentro y fuera de Almería, además de multiplicar sus apariciones en los medios de comunicación nacionales, pero este sábado tiene marcado en rojo en su calendario una cita con los Goya que podría ser un gran impulso para una carrera cinematográfica en ciernes.

Gane o no la icónica estatuilla, la historia de superación de Brian Albacete es una victoria en sí misma, un ejemplo de resiliencia y de actitud valiente y positiva frente a las adversidades. Nació en mayo de 2002 en El Ejido y al mes perdió a su madre por un derrame cerebral. A los cinco meses fue diagnosticado de espina bífica y atrofia muscular degenerativa, por lo que solo puede mover la cabeza y algunos dedos de la mano. Un cuadro clínico que dificulta el movimiento y le impide respirar con normalidad. Es más, los médicos le dieron días de vida, pero por suerte no se cumplió el pronóstico.

La tecnología ha marcado su vida

La tecnología no sólo ha sido su ventana al mundo como Brianeitor 2002, sino que también ha hecho posible algo tan básico como llevar oxígeno a sus pulmones. Esta afección genética por la que los nervios no pueden enviar señales del cerebro a los músculos derivó en un 87% de discapacidad y ha convertido a la silla de ruedas en su compañera inseparable de viaje desde que tenía cuatro años. Nada más fallecer su madre pasó sus primeros cuatro años de vida en Roquetas con su abuela y después se instalaría con su padre en un dúplex adosado en Piedras Redondas. En la calle Sierra de Bacares se ha criado con dos hermanos que lo adoran y el apoyo incondicional de su padre del que depende para comer, asearse y levantarse cada mañana. Paco le cedió incluso la habitación más grande de la casa para que tuviera su zona de ‘streaming’ y lo acompaña en cada viaje siempre pendiente de la batería de la máquina de respirar que le ha dado más de un susto.

Ahora que se multiplican los compromisos comerciales, están viajando más que nunca, pero siempre en coche (taxi adaptado) porque sus limitaciones de movilidad le han impedido montar en avión. “Mi padre nunca se ha rendido y hemos pasado situaciones muy difíciles”, asegura Brian. “Y momentos muy bonitos”, apostilla su padre. Uno de los que recuerda este joven veinteañero fue su participación en un gran evento de videojuegos. Rememora que cuando todo el mundo empezó a acercarse para pedirle autógrafos y conocerlo su tío, que los había llevado en su furgoneta, sacó el móvil e hizo una videollamada familiar. “No podía moverme un metro sin que me pidieran una foto. Mi tía al ver el éxito que tenía se puso a llorar”.

"Si tienes buena actitud y te esfuerzas puedes hacer lo que te propongas en la vida"

En 2019 abrió el canal de Youtube, pero no fue hasta mediados de 2022 cuando despegó de verdad en TikTok y Twitch con la llegada de Fall Guys, una especie de humor amarillo virtual, superando el millón de seguidores. Miles de jóvenes disfrutaban cada día de sus partidas con trucos y comentarios que inundaron las redes sociales. Su tirón ha sido tan fuerte que fichó por el Team Heretics, uno de los equipos más importantes de e-sports en España, en la división de creador de contenidos. Los videojuegos han sido siempre una de sus pasiones, al igual que el cine, sobre todo las películas de Marvel.

Un día en casa de Brian

Brian se levanta tarde, nunca antes de las once de la mañana salvo que tenga algo programado en agenda. Desde hace meses tiene representante, una malagueña afincada en Madrid que fue su coach en la película Campeonex, con la que mantiene una estrecha relación y realizan videollamadas casi a diario. Es la que gestiona la agenda y los desplazamientos. Cuando no hay evento a la vista y puede quedarse en casa arranca el día con el desayuno en la cama y viendo el móvil como le gustaría al 90% de los mortales. Después se pasa al ordenador y edita sus vídeos o prepara los directos que a veces se prolongan durante dos o tres horas. Normalmente los hace por la tarde, a partir de las cinco, si bien últimamente dedica menos tiempo al ‘streaming’ y más a las grabaciones y sketches con los que está potenciando el Instagram. Ha pasado de 130.000 a 240.000 seguidores en esta red social con su humor negro a prueba de agoreros. “A la gente le encanta mi actitud, cómo me río y hago bromas de mi situación, por estar así y ser feliz”.

Los videojuegos han dado paso a todo tipo de contenidos en los que echa mano de sus hermanos, primos y algún que otro amigo. En ocasiones se animan a grabar vídeos por la ciudad, como el que hizo hace unos meses en el Cable Inglés y alguna que otra publicidad de los comercios. Cuando cae la noche cena en familia y ven alguna película antes de irse a la cama, después de un rato con el móvil en torno a la una o dos de la madrugada. Intenta responder a sus seguidores, pero reconoce que no tiene tiempo para todos porque sus redes reciben un bombardeo diario. Eso sí, no hay nadie que se haya acercado a saludar o pedir una fotografía a Brianeitor sin éxito. Cuando sale a la calle frente a su casa se encuentra a unos conocidos del barrio y les reprocha que últimamente los ve poco. “Ahora te veo poco, si no supiera que es porque te has echado novia me enfadaría contigo”, le comenta al que va sobre su motocicleta. Como cualquier joven de 21 años disfruta saliendo por la noche con los amigos. “La fiesta me gusta mucho, no te voy a mentir”, reconoce.

Referente de la discapacidad

También disfruta comprándose ropa y cuando van con los hermanos o amigos al cine. Eso sí, está cansado de que pongan a las personas con silla de ruedas en primera fila dejándose el cuello mirando hacia arriba. Lo denunció en uno de sus vídeos, pidiendo una mejor adaptación a las salas de cine de Almería porque hay otras en Madrid que han superado esa barrera. Cuando le preguntas por la accesibilidad universal tiene claro que “queda mucho camino por recorrer”. Su enfermedad no requiere de rehabilitación ni fisioterapia, pero tiene una revisión cada seis meses. Este jueves tuvo consulta con el neumólogo, un profesional al que admira mucho, que le extirpó dos manchas en el pulmón, y con el que mantiene incluso una relación de amistad.

"Mi padre nunca se ha rendido y hemos pasado por situaciones muy difíciles, siempre le digo dame tiempo papá que te voy a hacer rico"

Los estudios los aparcó al terminar Educación Secundaria porque el módulo de informática en el centro que le gustaba no era accesible. Pero no ha dejado de aprender y siempre ha sido muy autodidacta. “Se me daba bien, a base de investigar y la gente del barrio me traía los móviles y ordenadores cuando no funcionaban”. Su próximo reto pasa por aprender inglés, es un idioma imprescindible desde el punto de vista profesional... “Imagínate que me llaman para una película de Hollywood”, ironiza. Brian Albacete se ha convertido en un referente de la discapacidad porque ha demostrado que no tiene límites. “Quiero que la gente se de cuenta de que si tienes buena actitud y esfuerzo puedes hacer lo que te propongas. Tengo un 87% de discapacidad física y soy más feliz que nadie porque estoy cumpliendo mis sueños y tengo alrededor gente que me quiere y quiero”.

El abrazo del butanero

Brian sabe que es su momento y quiere embarcarse en nuevas aventuras profesionales, pero siempre de la mano de su padre al que está muy agradecido. Siente una profunda admiración por su padre y cuando empezó a triunfar en las redes sociales se lo dejó bien claro: “Papá dame tiempo que te voy a hacer rico”. De momento no ha sido así, pero los ingresos no han dejado de crecer en los últimos meses y su padre ironiza que pagándole la hipoteca de la casa ya se daría por satisfecho. Su papel como progenitor abnegado y con dedicación exclusiva a su hijo suele pasar desapercibido, si bien el documental sobre la vida de Brian ha contribuido a visualizar sus sacrificios y amor por Brian. Recuerda una anécdota reciente con un butanero que reparte las bombonas de gas por el barrio.

La tecnología que lleva oxígeno a sus pulmones y lo mantiene con vida ha sido su ventana al mundo proyectando a Brianeitor 2002

Después de ver esta película, llegó a casa de los Albacete y le dijo a Paco que si podía darle un abrazo por todo lo que había luchado en esta vida. “Me emocionó mucho ese gesto y cuando la gente me para por la calle para felicitarme por lo que está consiguiendo mi hijo”. Partido a partido, como diría el Cholo Simeone, Brianeitor está cumpliendo sueños y objetivos. Y hoy tiene dos a tiro. Ganar un Goya como actor revelación y conocer a David Bisbal que actuará en la gala.