El Almería desperdicia otra superioridad numérica ante el Lugo

El Almería no sabe ganar cuando juega en superioridad. Ocurrió en Albacete y volvió a pasar ayer ante un Lugo, que jugó toda la segunda parte con uno menos. Los rojiblancos no sólo no supieron aprovechar el hecho de adelantarse en el marcador, sino que no fueron capaces de aprovecharse de su superioridad de hombres y al final se quedaron también con diez por expulsión de Sekou.

Le había pedido Fran Fernández a los suyos que salieran con más concentración que en los últimos partidos, que volvieran a ser el Almería de la buena racha de octubre. El equipo salió presionando y llegando con claridad, pero también concediendo atrás. Recién pasado el minuto 5, Real condujo por la frontal del área y se sacó un chut que le quitó las telas de araña a la meta de Juan Carlos. Un auténtico golazo como hacía tiempo que no se veía por el Mediterráneo. El mediapunta gallego, el mejor rojiblanco en los últimos partidos, se merecía un tanto así.

Si Real había adelantado a los suyos, René evitaba el empate poco después. Herrera bajó un gran balón para Escriche, cuyo disparo se estrelló en el palo después de una manopla salvadora del meta gaditano. Nuevamente el Almería. Acto seguido, nuevamente el Almería tuvo una buena ocasión con centro de Corpas y Rioja no llegaba por centímetros.

Eteki vio la quinta amarilla por un penalti clarísimo y no podrá estar en Elche el próximo sábado

En ese toma y daca, Eteki cometó un penalti clarísimo por agarrón y Cristian Herrera conseguía empatar desde los once metros. Feo gesto del exrojiblanco para celebrarlo, pidiendo a la afición que le silbara. No tenía buena cara FF, no le gustaba cómo había empezado defensivamente su equipo. Es cierto que el Almería estaba atacando con peligro, pero no tenía el control del partido y sobre todo Escriche, estaba creando mucho peligro.

Pasada la media hora, el Lugo se quedó con uno menos por un codazo de Ruiz sobre Corpas. Los rojiblancos iban a tener un jugador más sobre el terreno de juego, algo que no siempre han sabido rentabilizar. Además, debían de tener cuidado pues Owona, Martos y Eteki estaban ya amonestados. Tuvo Rioja el segundo antes del descanso, pero el sevillano tiene una acuciante falta de gol.

Comenzó la segunda parte con un remate de cabeza de Saveljich al larguero. La siguiente la tuvo Rioja tras un centro de Corpas, pero el sevillano volvió a fallar. Estaban bien los rojiblancos en ese momento, moviendo con rapidez el balón y creando ocasiones, como un disparo de Corpas que paró con problemas Juan Carlos. Lo normal es que el gol cayera antes o después, pero pasaban los minutos y los nervios aparecían.

Entró el partido en los últimos diez minutos con un balón fallado a bocajarro por Narváez. El tiempo se agotaba y dos puntos estaban a punto de escaparse... si no se ponía peor la cosa puesto que el Lugo tuvo alguna salida peligrosa, mal gestionada por Jona. Y se puso por un acto infantil de Sekou, a los pocos segundos de entrar, que se fue a la calle por empujar por la cabeza a Josete, después de un claro penalti que no le señalan a favor.