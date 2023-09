Alberto Lasarte: "Llevamos dos días prácticamente sin dormir preparando todo"

- ¿Cómo se encuentra?

Estoy muy contento. Obviamente cuando uno está en un club sueña con este momento. Es el momento para que todos nos sintamos del Almería y apoyemos, desde la Academia, directivos, cuerpo técnico del primer equipo... Es el momento de remar. Estoy tan centrado en el trabajo que no me da tiempo ni a disfrutar nada.

- ¿Qué Almería se ha encontrado?

Venimos de un momento complicado. El partido del martes es difícil de digerir. Me he encontrado un equipo con mucha ilusión y que se ha dado cuenta de que ha llegado su momento, que sabe que este partido está marcado con una 'X' y que sabe que tenemos que empujar todos juntos. La gente está muy motivada. Veo a los jugadores muy concentrados y me transmiten muy buenas sensaciones. mentalmente han reseteado y van a ser capaces de dar su mejor versión. Tenemos una grandísima plantilla, con nuestras dificultades evidentemente. La semana con más de un partido es difícil con jugadores tocados y el esfuerzo. Hay que valorar muchas cosas, no es fácil gestionar eso en tres días. La gente está muy convencida. El que salga lo va a dar todo y el que entre después también. Puedo asegurar que el domingo vamos a ser todos uno.

- ¿Cuál fue el primer mensaje que mandó?

Lo primero fue reforzar la confianza. Hay que simplificar las cosas. Hay que ir de lo sencillo a lo complejo, tratando de inculcar cosas sencillas, pero, sobre todo, la recuperación moral. Todos tenemos claro que es una gran plantilla. Tienen que recuperar su mejor versión, todo pasa por ese reseteo de mente e iniciar desde cero, detectando los pequeños errores para poder crecer. Generamos ocasiones con facilidad. Nos ha costado mantener el equilibrio. Mañana trataremos de ser un equipo equilibrado y tener la chispa y alegría arriba. Me gusta que en mis equipos los de arriba tengan libertad y se diviertan, siempre partiendo de un equilibrio y orden. Nos ha faltado efectividad en la evitación de goles y en la consecución de los mismos.

- ¿Con qué jugadores no podrá contar?

En tan poco espacio de tiempo hay que ajustar los plazos para las bajas. En este tipo de semanas las horas son importantes y decidiremos a último momento. Tenemos varios chicos del filial desde ayer trabajando con nosotros. Están preparados y confío en ellos. No es cuestión de ocultar nada, sino que horas o minutos en estas semanas son importantes para tomar una decisión en cuanto a un jugador tocado.

- ¿César Montes está descartado?

No lo sabemos. Intentaremos apurar los plazos. Tenemos todavía un entrenamiento. Ahí valoraremos. Si no, los chicos del filial están listos. Confiamos en los jugadores que tenemos. Es el momento de poner la atención en que salga quien salga el domingo vamos a ir todos a una.

- ¿Modificará el sistema?

Más que un sistema, a mí me gusta una idea clara. Tenemos ciertos condicionantes en ciertas posiciones que nos pueden marcar un poco la forma de jugar. Más que el sistema, el estilo mío va a ser reconocible: un equipo que lo va a dar todo, vertical e intenso, jugando junto y convencido de lo que hace. Va a ser un equipo muy reconocible.

- ¿Baraja darle la oportunidad a Fernando, el único que aún no ha debutado?

La de la portería lo estamos estudiando como todas, valorando los pros y las contras. Vamos a hacer lo que sea mejor para el equipo. Desde fuera tengo una visión como la podéis tener vosotros, pero internamente también hay que ver lo que está pasando, cómo están anímica y físicamente unos jugadores y otros. Lo que hagamos lo vamos a hacer convencidos.

- ¿Sabe ya el once?

Cuando queda un entrenamiento siempre hay dudas en cuanto al once, con jugadores tocados. Tenemos una idea, si no, malamente…

- ¿Qué Granada espera?

Llevamos dos días prácticamente sin dormir preparando todo. Hemos podido detectar que el Granada ha mejorado mucho en los dos últimos partidos. Le gusta correr y sabe materializar las ocasiones que tiene. El otro día hizo un fútbol vertical, alegre e incluso atrevido. En semanas de varios partidos cambia mucho la cosa porque hay rotaciones. Probablemente habrá sorpresas en las alineaciones de los dos equipos.

- ¿Le han comunicado si irá a Bilbao?

Estamos centrados en el Granada, es lo único que nos importa. No vamos a mirar más allá. Me siento apoyado por Joao y todo el mundo. Desde que entré aquí hemos hecho un grupo de trabajo espectacular, vamos todos a una. Tengo el máximo apoyo de dentro y fuera. Soy un trabajador del Almería y estoy aquí para sacar el partido. Quiero hacer un llamamiento porque este es el partido de todos; afición, jugadores, Academia...

- ¿Espera un posible runrún de la grada si el inicio no es el esperado?

La gente va a estar a muerte con el equipo porque sabe de la importancia de este partido. Todos los que estamos aquí hemos luchado mucho por estar en Primera División y no podemos estar tan nerviosos tan pronto. No nos engañemos: es un día importante en esta temporada. Puede ser un punto de inflexión. Es el día de empezar a crecer desde la victoria. Desde la mañana la gente va a estar apoyando y lo va a hacer hasta el final.

- Paco López se ha quejado de que su equipo tendrá menos días de descanso que el Almería?

El calendario es así. El hecho de tener tan cerca el partido en Sevilla nos perjudicó con jugadores lesionados y tocados. Repitieron jugadores con poco margen de maniobra y ahora tenemos esa consecuencia. A nosotros nos perjudicó para el martes y ahora les puede perjudicar más a ellos.

- Se espera una gran temperatura durante el partido.

En este tipo de partidos, el tercero de la semana, es muy importante el plan A y el B, que es a partir del minuto 60-7, cuando se arrastra el tercer partido. Ahí hay que estar fresco. Siempre digo que los partidos, salvo que los pierdas al principio, se ganan al final. El año pasado lo visteis con mi equipo. Confío mucho en el plan B. Los que salgan lo van a hacer bien, pero los que entren después, mejor todavía.

- Se le nota con muchas tablas.

Yo no he jugado al fútbol profesional, pero llevo 23 años entrenando. Sé lo que es un vestuario, un equipo, un campo o un planteamiento. No me asusta nada. En vez de preparar el partido del Torremolinos, que ya estaba preparado, preparamos el del Granada. La energía que he visto en los jugadores desde el minuto 1 me ha dado mucha más energía a mí para tener confianza para el domingo.

- ¿Qué mensaje le manda a la afición?

Es el momento de dar el puñetazo encima de la mesa, el punto de inflexión y necesitamos a la gente. El equipo necesita ahora mismo que la afición empuje. La afición siempre ha sido señorial y ha apoyado. Remaremos en el mismo sentido. Habrá momentos de dificultad, cuando más necesitemos a nuestra afición y por eso el lema de 'Almería nunca se rinde'. Hemos sacado situaciones peores y seguro que el domingo va a cambiar nuestra dinámica.