Al Almería femenino se le escapa el quinto triunfo consecutivo ante el Murcia (1-1)

No pudo conseguir la quinta victoria consecutiva el Almería femenino, que se tuvo que conformar un punto ante el Murcia, que llegaba como tercer clasificado. Las rojiblancas lograron adelantarse en el marcador a falta de poco más de veinte minutos para el final con un tanto de Jessi. Sin embargo, el gol de la capitana no sirvió para que se hicieran con el triunfo, puesto que minutos más tarde la visitante Cristina sorprendió a Carmen Belmonte para igualar el encuentro.

Las rojiblancas volvían a actuar ante su gene con el objetivo de estirar su dinámica positiva consiguiendo su quinta victoria consecutiva, lo que hace no tanto era impensable. Pero las almerienses no iban a tener un rival fácil, volviéndose a medir a uno de los equipos de la parte alta de la tabla en este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina. Si dos jornadas atrás el conjunto indálico se enfrentaron al líder Pozuelo, ante el que dieron la sorpresa con su triunfo, ahora visitaba el Estadio de La Juventud el tercer clasificado, el Murcia.

No tardaron las murcianas en demostrar su superioridad en la tabla, mandando el primer aviso con un disparo de Patri que se marchó alto cuando apenas se habían disputado los primeros tres minutos. Trataron de responder las rojiblancas en un saque de esquina, pero la defensa acabó despejando el balón. Le estaba costando a las almerienses generar peligro sobre la meta defendida por Irene, quien apenas estaba teniendo que intervenir en el encuentro.

Superado el primer cuarto de hora lo intentó la visitante Tere con un lanzamiento de falta de larga distancia, pero detuvo Carmen Belmonte sin excesivas complicaciones. Más tarde lo volvió a intentar también con una falta de larga distancia Vega, marchándose el balón por línea de fondo. También la tuvo la rojiblanca Moreno, pero se encontraba en posición antirreglamentaria. Mientras, antes del 25' volvieron a avisar las murcianas con un tiro de Ana que se fue por encima de la portería.

La siguiente volvió a ser para las visitantes con un disparo de Desi que atrapó la guardameta. Eran las murcianas quienes estaban llevando la iniciativa, siendo prácticamente las únicas que gozaban de ocasiones. A la media hora la tuvieron las almerienses, pero no estuvo del todo acertada Moreno cundo le cayó el balón muerto. Mientras, un minuto más tarde lo intentó Fátima con un disparo desde la frontal que se marchó alto. También lo intentó Paqui con un tiro cuando se estaba cayendo al suelo que se perdió por línea de fondo.

Sin goles al descanso

Casi con el tiempo cumplido lo intentó de nuevo Vega con una falta lejana que se perdió por línea de fondo, probando también fortuna con una falta algo más cercana y escorada que también se marchó fuera. Pero sin goles concluyó el primer tiempo, en el que fueron las murcianas quienes gozaron de las principales ocasiones del partido, manteniéndose el reparto de puntos cuando ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Tal como si el tiempo no hubiera pasado fueron las murcianas las que comenzaron a crear mayor peligro en el segundo tiempo. Así, Ana Carrascosa, almeriense y quien se enfrentaba al que fuera en carrera, fue derribada en la zona medular cuando se marchaba en carrera. De falta la intentó la visitante Tere, atrapando el esférico Carmen Belmonte. Por su parte, antes de que se cumpliera la hora de juego el técnico rojiblanco tuvo que gastar su primera bala al no poder continuar Lorena por lesión, cediendo su lugar a Jacqueline.

Poco a poco las almerienses estaban comenzando a llegar algo más, aunque sin excesivo peligro. Pero a falta de veinte minutos para el final Jessi no perdonó adelantar a las rojiblancas, quienes estaban logrando su quinta victoria consecutiva. Más tarde buscó el segundo Carla, pero su disparo lo detuvo la guardameta. También lo intentaron las murcianas con una falta lejana que ejecutó Vega y que se machó demasiado alto.

Pero a falta de menos de un cuarto de hora Cristina sorprendió a Carmen Belmonte con un disparo fuera del área para subir el uno a uno al luminoso. En la recta final intentó volver a adelantar a las rojiblancas Paqui, tan solo pudo forzar el saque de esquina. También la tuvo Fátima sin oposición, pero disparó demasiado flojo y detuvo la guardameta con suma facilidad.

El tiempo corría y todo apuntaba a que el encuentro se iba a saldar con un reparto de puntos, si bien las rojiblancas no cesaron en el intento de acabar consiguiendo la victoria. Pero el marcador no se volvería a mover, ante la desesperación de la entrenadora visitante, Alicia Burillo, que acabó expulsada por doble amarilla, y el encuentro acabó con reparto de puntos. Las rojiblancas no pudieron lograr su quinta victoria consecutiva, aunque encadenan ya cinco jornadas sin conocer la derrota. La próxima jornada el Almería femenino tendrá que visitar al Fuensalida.