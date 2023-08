Baba: "¿Lo que dije en el aeropuerto? Por dentro estoy muy contento"

Iddrisu Baba y Marc Pubill han sido presentados este jueves como nuevos futbolistas del Almería después de hacer lo propio Sergio Arribas y Dion Lopy en el día de ayer (aún quedan Édgar, Maximiano y Koné). Ambos jugadores debutaron el pasado fin de semana con la elástica rojiblanca, en el caso del ghanés, como titular a pesar de aterrizar en tierras almerienses horas antes. En el aeropuerto de Mallorca, al ser preguntado por cómo se encontraba, respondió con un curioso "ni bien ni mal, regular", momento que ha explicado en sala de prensa: "¿Lo que dije en el aeropuerto? Por dentro estoy muy contento. Ha sido todo rápido. Me sorprendió que mi representante me dijese que tenía que viajar el mismo día, me quedé sin palabras, ya que estaba esperando bastante tiempo otro equipo para sacar mi mejor versión. Hay mucha gente que me ha preguntado por esto, pero lo más importante es que por dentro estoy muy feliz. Si no estoy feliz, no puedo sacar lo mejor de mí".

El africano, que compartió piso con Thomas Partey en Mallorca, asegura que está en un buen momento de forma tras haber realizado la pretemporada con el equipo de Javier Aguirre: "He estado entrenando bien con el Mallorca, por lo que estoy preparado, con una buena mentalidad para luchar en cualquier momento. Estoy muy contento de estar aquí. Conozco al míster de hace un par de años, pero llegar aquí era una aventura tras mucho tiempo jugando en el Mallorca. Me sentí supercómodo desde el primer día y ojalá todo vaya bien". El mediocentro, que lucirá el '6' dejado por De la Hoz, no se moja sobre si prefiere jugar solo por delante de la defensa o con el 1-4-2-3-1 que será habitual con Vicente Moreno: "Recuerdo la temporada 19-20, en la que el míster jugaba con un pivote solo. El tiempo ha cambiado cosas y como futbolista tengo que saber hacerlo junto a otro. Estoy abierto a jugar en cualquier sistema. Lo importante es aprender para sacar la mejor versión".

Pubill, que portará el '18' de Puigmal, quien ha cogido el '8' que deja libre Portillo, destaca que no se lo pensó al recibir la llamada rojiblanca: "El proyecto de este club es el mismo que el mío: sus ganas de crecer son las que tengo yo. Tras ver la insistencia del club, hablé mucho con Joao y el míster. El proyecto me ilusiona mucho. Cuando salió el interés [Melero, con quien coincidió en la 21-22] me escribió y me ayudó a convencerme aunque no hacía falta. Tenemos una gran plantilla. Hay mucha calidad y fuerza. Me he adaptado bien. Vamos a hacer una gran temporada".

El lateral tiene muchas opciones de ser una de las novedades del once de Vicente Moreno el sábado después de jugar ya ante el Rayo: "No fue el debut soñado por el resultado, pero mis minutos estuvieron bien. Me sentí suelto y estoy contento. Es un sueño enfrentarte a Vinícius. Lo estamos preparando bien durante la semana y vamos a hacer un buen partido. Hay que ganar los duelos, intentar llegar antes de que reciba y no darle espacio. La de lateral es una de las posiciones con más dificultad en Primera, pero también de las más ilusionantes al enfrentarte a los mejores jugadores que hay. Me hace ilusión tener esa rivalidad cada fin de semana. He mejorado mucho en estos últimos años. Soy un buen defensa, ganador de duelos, potente y con buena proyección en ataque".

Baba, de 27 años, ha aterrizado en el Almería procedente del Mallorca en calidad de cedido, una maniobra para burlar un problema económico del Leganés con la entidad balear. Al acabar contrato con el club mallorquín en 2024, a final de temporada pasará a ser propiedad del Almería. En Mallorca ha estado nueve años, en los que ha ido escalando desde el juvenil hasta llegar en 2018 al primer equipo, con el que ha jugado 150 partidos, 91 de ellos en Primera (78 como titular). En ese espacio de tiempo también defendió, a préstamo, el escudo del Barakaldo en la 17-18.

Pubill, por su parte, llega tras alcanzar la UDA un acuerdo con el Levante por cinco millones de euros. El lateral derecho nacido en Tarrasa en 2023, firma hasta 2029. Aterrizó en la entidad valenciana a coste cero en 2020 después de defender los escudos del Manresa y Espanyol. En la temporada 21-22 compaginó Primera División con Primera RFEF (dos descensos), debutando en un derbi contra el Valencia (3-4 para en el Ciudad de Valencia) el 20 de diciembre de 2021 titularidad incluida. En esa campaña participó en once encuentros (cinco como titular) por los 24 (18 en la foto inicial) de la última.