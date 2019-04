Mucha expectación había levantado la rueda de prensa del presidente del Club Deportivo El Ejido, Pierre Mevy, en el momento más complicado del club desde su fundación. Pese a estar a varios puntos de la zona de permanencia y tener una dinámica muy mala, el máximo dirigente de la entidad mandó un mensaje de ánimo. "Nos lo jugamos todo en las próximas semanas. Pienso en ganar los próximos partidos, el resto no importa en este momento. Todos tenemos sensaciones negativas, pero un partido cambia todo. El momento no es fácil, quiero que sigáis apoyando el equipo, nosotros estaremos aquí el próximo año, ahora hay que seguir trabajando".

En el mismo orden de cosas, Mevy insistió en que ha venido para quedarse y no pretende dejar tirado al club. "He venido para quedarme y modernizar el club. Estamos a pocos puntos del play out y quedan 15 puntos en juego, lo más importante es este mes que queda", además de destacar el buen trabajo del resto de categorías del club: "No debe perjudicar a la cantera que el primer equipo no esté bien".