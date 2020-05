Las carreteras almerienses vuelven a sentir a Cristian Rodríguez. El ciclista ejidense recorre por fin la provincia después de un eterno confinamiento en el que el rodillo ha sido su mejor amigo. Pero nada cómo el aire te golpea en la cara ante el avance de kilómetros.

–¿Cómo ha ido el confinamiento para un ciclista profesional?

–A nivel personal, mucho trabajo de core y rodillo. Salieron las carreras virtuales y con ello lo he llevado. Han sido días bastante duros, pero ya parece que recuperamos la normalidad.

–No es lo mismo el rodillo que la carretera.

–El rodillo nos limita mucho, nosotros queremos la carretera, que te dé el aire para no sudar tanto.

–¿Por dónde está saliendo Cristian estos días? ¿Sobrecargas o agujetas al volver a subirse a la bici?

–No, he hecho muchos kilómetros en el rodillo y el trabajo me ha ayudado a mantenerme. Como profesional, he sido uno de los privilegiados que ha podido salir por toda la provincia para realizar mi trabajo, que es montar en bicicleta. He hecho recorridos que me apetecían, como subir a los ventiladores de Enix, Ohanes, la Alpujarra almeriense... Almería tiene muy buenas rutas para los ciclistas.

–¿Alguna anécdota en estos primeros días?

–Poca cosa. La policía me ha parado un par de veces, es normal puesto que la gente sólo podía hacer deporte hasta las diez de la mañana y a mí me veían a eso de la hora de comer y llamaba la atención. La primera vez me paró la policía al salir de mi pueblo (El Ejido) y la segunda en Berja, la Guardia Civil. Me identifiqué y sin problemas.

–¿Cómo iba la temporada antes del confinamiento?

–Había hecho la Vuelta a Valencia, donde enfermé y estuve todo el mes de febrero malo. Una vez recuperado, fuimos al CAR de Sierra Nevada a trabajar en altura y allí me pilló el decreto del estado de alarma. Me bajé a mi casa, pasé de estar entrenando con muchos profesionales a hacerlo solo. Quedaba sólo una semana para volver a competir en la Vuelta a Cataluña, pero se suspendió todo.

"Hay que convivir con el miedo al virus, en marzo estuve en Sierra Nevada con chinos, japoneses, italianos...”

–¿Qué tiene ahora por delante?

–Están haciendo un calendario nuevo, se han caído muchas carreras. Todos queremos correr otra vez, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Se espera que podamos competir, porque si no sería una auténtica catástrofe para el ciclismo. En teoría, nosotros empezamos a finales de junio, pero todavía no sé cómo va a ser mi temporada.

–¿Hay miedo en el pelotón ante el coronavirus?

–Hay que convivir con él. Estuve en marzo en el CAR y allí convivimos españoles, japoneses, chinos, italianos, alemanes... Llegó incluso gente de Abu Dabi, de aquella carrera (muchos ciclistas tuvieron que guardar cuarentena en un hotel en esa ciudad de Emiratos Árabes antes de poder salir del país antes de la explosión del virus en Europa). Si tienes miedo, no te puedes dedicar a esto. Hay que saber convivir con esto en nuestra profesión hasta que llegue una vacuna.

–¿Algún tipo de normativa específica para el ciclismo?

–Se está trabajando en ello, todavía no se sabe nada porque el ciclismo profesional no se reanuda hasta finales de julio. Tendremos pruebas médicas, no sabemos si pasaporte biológico... Es un tema muy difícil porque en carrera, nosotros cambiamos de hotel todos los días.

–¿Qué le gustaría correr?

–Si se vuelve, tener continuidad en el mes de agosto y septiembre para en octubre hacer La Vuelta Ciclista a España.

–Esperemos que con público.

–Por supuesto, siempre es agradable que estén en las cunetas. Al final, en algunas zonas de España no hay gente; si bien en otras sí que es cierto que los puertos y las llegadas están repletas. Los expertos trabajarán en el protocolo adecuado.

"Este año es una excepción y si se tiene que hacer sin público, seguro que todos lo entienden por el bien del ciclismo".

–¿Cuándo vamos a ver a Cristian en el Tour?

–No lo sé, primero tienes que estar en un equipo que lo corra y luego ser uno de los elegidos. Sería bonito correr un Tour de Francia después de haber hecho tres Giros de Italia y dos Vueltas Ciclistas a España.

–¿Y un triunfo en La Vuelta?

–Cuanto antes, mejor. Al final, es de lo que se trata y es para lo que trabajo. Ojalá sea dentro de poco y si se puede este año, sería un sueño.