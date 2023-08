Rodrigo Ely se despide de la afición de 'su' Almería

Rodrigo Ely se ha despedido de la afición del Almería en sus redes sociales, mostrándose agradecido del trato recibida por la misma. El central brasileño asegura que no va a olvidar cómo fue recibido hace un año y medio, cuando recaló como agente libre en la entidad almeriense. También destaca que cumplirá su "sueño" de regresar a un Gremio donde se formó, recalcando que sin el "apoyo y confianza" de la afición almeriense, no hubiese podido firmar por el club de Porto Alegre.

El Almería oficializó el traspaso en la noche del jueves, destacando "la profesionalidad y compromiso de un jugador que ha estado en todo momento identificado con la UD Almería, siendo un ejemplo tanto dentro como fuera del terreno de juego". Si la UDA no ha dado más destalles acerca de la operación, el Gremio ha especificado que ha adquirido el 80% de los derechos económicos del jugador (en noviembre alcanza la treintena de edad), que firma por dos temporadas y media, ampliable a otro año, con renovación por un año más, "sujeto a metas de desempeño". Según apuntan desde Brasil, el Almería se embolsa un millón y medio de euros con su venta, además de ahorrarse la ficha.

Despedida íntegra

Querida familia de la UD Almería:

Nunca voy a olvidar cómo me recibisteis hace un año y medio. Desde el minuto 1 me sentí uno más de vosotros y es con este sentimiento con el que hoy quiero contaros que he decidido volver a casa.

La vida me da la oportunidad a mí y a mi familia de regresar al lugar donde me formé. Gracias por comprenderme y hacer más fácil cumplir mi sueño.

Sé que no hubiera llegado a este punto sin vuestro apoyo y confianza: llegué a Almería con la idea de demostrar de lo que era capaz y hoy puedo decir que lo logré. No sobra decir que estaréis para siempre en mi corazón. Gracias al club, compañeros, técnicos, utilleros… Os llevaré siempre conmigo.