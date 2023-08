Arribas cuesta menos de diez millones de euros

Aún restan cuatro semanas para la finalización de la ventana invernal (echará la persiana el viernes 1 de septiembre, a las 23:59 horas), pero, según indica Diario AS, el Real Madrid quiere dejar finiquitaba la salida de Sergio Arribas lo antes posible, algo que al Almería no le viene mal visto que apenas ha incorporado a Édgar respecto al plantel que se salvó in extremis en Cornellá. El mediapunta madrileño entraría dentro de ese grupo de incorporaciones necesarias para darle un salto de calidad a la plantilla de Vicente Moreno. Además, su fichaje daría versatilidad al equipo rojiblanco al poder jugar también por ambos costados.

El interés del Almería por Arribas no es nuevo, formando parte de un conjunto amplio de novias, entre las que destaca precisamente la entidad almeriense y el Real Mallorca, dos de los equipos preferidos por Arribas al considerar que disfrutaría de los minutos que se antojan más caros en otros clubes que también han llamado a su puerta, caso del Sevilla. Con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros (se doblará automáticamente en el momento en el que firme contrato con el primer equipo blanco), el Real Madrid lo tasó en un primer momento en 20 kilos, cifra que está dispuesto a reducir ahora a 16, según indica Diario AS.

Como la intención del Real Madrid es no desprenderse totalmente de él, vendiendo el 50% de sus derechos, quien lo quiera tiene que poner encima de la mesa una cantidad entre ocho y diez millones de euros, cifra a la que está dispuesta llegar el Almería. Arribas, que a finales de septiembre cumplirá 22 años, tiene contrato con la entidad blanca hasta 2025, pudiendo pedir ésta un traspaso goloso después de que su filial no ascendiese a Segunda División, dejando la marcha del centrocampista más clara que nunca; de hecho, no está ni participando en los amistosos para prevenir una posible lesión que trunque el traspaso.

Tras llegar a la cantera del Real Madrid con once años procedente del Leganés, el 20 de septiembre de 2020 Zidane le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo a sus 18 primaveras. Fue en Anoeta (0-0) sustituyendo a Vinícius. En esa 20-21 llegó a jugar una decena de partidos con el primer equipo (dos de ellos en Liga de Campeones), anotando un gol en las semifinales del Mundial de clubes ante el Al-Ahly. La pasada campaña Ancelotti volvió a tirar de él, participando en cuatro partidos, mientras que con el filial jugó en 37 partidos, haciendo hasta 21 goles en Primera RFEF, cifra más que reseñable para un centrocampista. No en vano, fue, de largo, el máximo goleador del conjunto blanco, superando la quince de dianas de la temporada anterior, cuando también fue el pichichi de su equipo.