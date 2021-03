“¿De qué me acuerdo? De mi trabajo y sacrificio para ir con los Hispanos”

Cansado físicamente después del entrenamiento del martes, su voz destila ilusión y gozo. Normal, la camiseta nacional le espera la semana que viene para los enfrentamientos ante Eslovaquia (jornada 6 de la Euro Cup 2022) y un amistoso ante la poderosa selección de Egipto en Madrid. Carboneras, La Cañada, Pozoblanco, Huesca, Palma, Nava y ahora Ciudad de Logroño son las camisolas que ha vestido este carbonero, cuyo trabajo le va a llevar a ser un Hispano más.

–Contento se le ve.

–Muy contento, sobre todo muy ilusionado y con muchas ganas de hacer un gran trabajo y disfrutar de la experiencia.

–¿Cómo lo ha asimilado?

–Fue una sorpresa el día que me enteré, me quedé en shock de la ilusión que me hizo. Pero bueno, conforme han ido pasando los días he ido asimilando que se trata de una gran oportunidad que quizás la esperaba y que la voy a afrontar con toda la ilusión del mundo.

–¿Qué espera de su participación en los entrenamientos con la selección y de los dos partidos que tienen por delante?

–No sé qué va a pasar. Cuando llegue la concentración hablaremos con los técnicos y me explicarán el trabajo que vamos a desarrollar. Minutos en los partidos no sé si voy a tener, son dos choques muy exigente, en Eslovaquia incluso oficial. Si el seleccionador me da unos minutos, voy a estar listo para aportar todo lo posible. Si no es así, trabajar para seguir mejorando y demostrar que puedo acudir a futuras llamadas de la selección.

–¿Soñar con los Juegos Olímpicos es una utopía?

–Es algo con lo que todos los deportistas soñamos a diario, no conozco a nadie que no sueñe con estar en los Juegos. Eso sí, es muy difícil llegar, la selección tiene jugadores buenísimos y con mucha experiencia en Europeos y Mundiales. Por intentarlo por mi parte no va a quedar, voy a dar el cien por cien a diario para estar preparado por si llegara esa oportunidad, sabiendo que la selección es un conjunto muy solvente donde hay compañeros con muchos más partidos que yo.

"Si el seleccionador me da minutos, voy a estar preparado; si no, a trabajar y aprovechar esta oportunidad”

–Precisamente por ello, ¿Carmen Martín es la mejor referencia para los jugadores de balonmano almerienses?

–Es una referente a nivel mundial, no sólo nacional. Es una jugadora que lleva muchísimos años rindiendo al mayor nivel en la élite, es un orgullo que sea de nuestra tierra.

–¿De quién se acuerda Agustín en estos momentos tan importantes de su carrera?

–Me acuerdo de mucha gente: compañeros, entrenadores, familia... Pero egoístamente miro mi trabajo, el sacrificio diario por alcanzar una meta. Con dedicación y esfuerzo, al final lo he conseguido.

"Es una pena que en Almería no tengamos un club puntero, hay muy buenos jugadores y entrenadores”

–Da rabia por ello pensar que en Almería falta precisamente ese escalón hacia la ASOBAL, que en su momento estuvo con Keymare.

–Pienso lo mismo, siempre lo he dicho. Más que rabia, lo que da es tristeza. Tenemos entrenadores muy cualificado, una base de jugadores muy buena, pero no tenemos un club puntero. Iba a decir que no sé lo que nos falta, pero sí lo sé: apoyo empresarial, patrocinadores y una buena estructura. Han salido y van a seguir saliendo buenos jugadores y entrenadores de Almería y tenemos que salir de la provincia para triunfar. Es una pena. Ojalá la cosa cambie, que el futuro sea mejor, porque hay gente muy preparada que trabaja para ello.

–A nivel de club, ¿qué espera de lo que le queda de temporada con Ciudad de Logroño?

–A nivel individual, confío en seguir con esta regularidad en el juego que estoy mostrando. A nivel colectivo, que es lo importante, espero una buena clasificación. Ahora mismo hay tres puntos de diferencia del segundo al octavo en la tabla; acabamos la primera vuelta terceros, ahora estamos cuartos... Veo al equipo nuevamente enchufado, todos queremos acabar entre los cinco o seis primeros. Si no respetan las lesiones, que hasta ahora estamos teniendo mala suerte en este aspecto, creo que podemos cumplir este ambicioso objetivo clasificatorio.