El Almería juvenil, a por un nuevo triunfo en Tomares

No le está sentando nada mal este inicio de año al Almería juvenil, que comenzó este 2024 y la segunda vuelta con goleada en el Francisco Pomedio frente al Córdoba. Después de quedarse sin billete para la Copa del Rey como consecuencia de sus derrotas en el derbi y frente al líder Sevilla en la última fecha de la primera vuelta, los rojiblancos quieren consolidarse en la zona alta de la tabla en este grupo IV de la División de Honor Juvenil.

Los almerienses afrontan este domingo al mediodía su primer desplazamiento de la segunda vuelta, rindiendo visita al Tomares, al que vencieron dos a uno en el choque de ida. Si los rojiblancos la pasada jornada se enfrentaron a un rival directo, en esta ocasión les tocará medirse a uno de los equipos que se encuentran en puestos de descenso. Con tan solo siete puntos en su casillero, los sevillanos tienen muy complicado el objetivo de la permanencia encontrándose a trece puntos de la salvación que marca el Marbella.

No pasa por un buen momento el Tomares, que encadena ya seis derrotas y que no conoce la victoria desde finales de octubre cuando golearon tres a cero al Xerez Deportivo en el Municipal San Sebastián. Pero los almerienses no se fían de los sevillanos, quienes la pasada temporada les dejaron casi sin opciones de poder llegar a la última jornada con vida en la lucha por el liderato, que acabó siendo para el Betis, y teniéndose que conformarse con la tercera plaza.

Para esta cita Zeus Carmona recupera al centrocampista Ahmed después de que cumpliera ciclo de amonestaciones frente al Córdoba. Mientras, en el conjunto tomareño seguirá contando con las bajas de Miguel Moreno y David López, quienes cumplirán su segundo encuentro de sanción después de su expulsión en la visita al Málaga de la decimoséptima fecha del campeonato.