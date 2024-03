Las dos caras opuestas de los almerienses en Tercera RFEF

Nunca llueve a gusto de todos. Eso es lo que está ocurriendo en el grupo IX de Tercera RFEF, donde dos de los representantes almeriense protagonizan situaciones diametralmente opuestas. Si el Almería B continúa una semana más en puestos de play off con su victoria frente al Rincón, el Poli El Ejido sigue complicándose la permanencia tras perder en su visita al Torredonjimeno. Lo que para los rojiblancos es alegría, para los celestes es un golpe tras otro.

Aunque el filial rojiblanco está teniendo una segunda vuelta un tanto irregular con resultados dispares, el conjunto dirigido por Alberto Lasarte se está asentando entre los cinco primeros clasificados. Desde la decimocuarta fecha del campeonato los unionistas no han vuelto abandonar los puestos de play off. Once jornadas en la que los almerienses han llegado incluso a alcanzar la tercera plaza, si bien ahora cierran los puestos de privilegio. Pero con dos puntos de ventaja sobre el Motril, su inmediato perseguidor y que este pasado fin de semana superó por la mínima al Málaga City, los indálicos tampoco se pueden despistar.

Bastante peor les va a los del Poniente, que viven la que posiblemente sea su situación más crítica de su historia. Con tan solo diecisiete puntos en su casillero y sin entrenador después de que esta pasada semana dimitiera Ricardo Ballestín al no haber podido ser inscrito en más de un mes desde su llegada, los celestes se han atascado en la zona roja de la tabla. A cinco puntos de la permanencia que marca el Maracena, que cayó derrotado en su visita al Poli Almería, los celestes, quienes este pasado domingo sufrieron su cuarta derrota consecutiva y encadenar ya cinco jornadas sin conocer la victoria, están obligados a reaccionar desde ya si no quieren perder la categoría por segundo año consecutivo.

Después de bajar el pasado curso desde Segunda RFEF, los ejidenses están en serio riesgo de sufrir un segundo descenso consecutivo que les mandaría a División de Honor, abandonando la categoría nacional por primera vez desde que subieran a la antigua Tercera División. Lo que parecía impensable al término de la pasada temporada ahora cobra bastante fuerza, más aún cabiendo la posibilidad de que acaben produciéndose descensos por arrastres y por tanto pierdan su plaza en este grupo IX de Tercera RFEF más de tres equipos.

Dos situaciones opuestas en la que unos, los rojiblancos, tratarán de mantenerse y de la que otros, los celestes, tratarán de salir para evitar volver a vivir viejos fantasmas del pasado en el fútbol del Poniente de la provincia. Todo ello cuando tan solo restan diez jornadas para concluir el presente campeonato en este grupo noveno de la quinta categoría del fútbol español, en el que ya se han disputado las siete primeras fechas de la segunda vuelta.