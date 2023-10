Félix, del Poli Almería, se une a Brian, Edu Pla y Moussa, a la lista de la selección andaluza

No está siendo un buen inicio de temporada para los representantes almerienses en la quinta categoría del fútbol español con tan solo dos victorias en estas cuatro primeras jornadas. Pero ello no ha impedido que uno más de sus futbolistas haya recibido la llamada de la selección andaluza para asistir a uno de sus entrenamientos de preparación para Copa de las Regiones de la UEFA. Se trata del atacante del Poli Almería Félix, quien se une a Brian, Edu Pla y Moussa, el primero del Poli El Ejido y lo otros dos sus compañeros que habían sido citados con anterioridad.

Los cuatro han sido citados por el combinado autonómico para la sesión de entrenamiento que desarrollará el próximo miércoles 4 de octubre a las 17:45 horas en el Medina Lauxa de Loja y a la que han sido convocados solo jugadores que militan en el grupo IX de Tercera RFEF. Por su parte, mañana martes tendrá lugar en Utrera una jornada de trabajo con futbolistas del grupo X y entre los citados se encuentra quien fuese el pasado curso lateral del juvenil División de Honor de la UD Almería José María Leal, quien pertenece ahora al Utrera.

Cabe destacar que del Almería B no hay nadie entre los citados puesto que solo está permitida la convocatoria de futbolistas no profesionales. Por lo que los pupilos de Alberto Lasarte, quien debutó ayer de manera interina en el banquillo del primer equipo, no podrán disputar esta competición con la selección andaluza. Asimismo, cabe señalar que la selección gallega es la vigente campeona de esta Copa de las Regiones de la UEFA tras imponerse en la final, disputada en Villagarcía de Arosa el pasado mes de junio, al FA de Belgrado.