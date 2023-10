Las lesiones, el nuevo problema para el Almería

El fenómeno de Baader-Meinhor se caracteriza por el aumento de la consciencia sobre algo en particular. Así se explica cómo uno se topa una y otra vez con una determinada marca de vehículos en caso de haber apostado por ella recientemente o cómo por la calle sólo se cruzan embarazadas si se está esperando por un niño. Con esta ilusión de frecuencia o con las dinámicas puede explicarse que cuando los resultados son positivos, el tapón caído de la botella de agua cae hacia arriba; o, por el contrario, cómo con el peor arranque en la historia del Almería el futuro parece más negro que nunca. El día del empate del Granada fue tan dura la remontada nazarí como la lesión de Luis Suárez. Ahora Garitano se queda sin delanteros tras facturarse Ibrahima Koné su tobillo derecho en un amistoso entre la selección maliense y Uganda.

El Almería no está siendo de los equipos de Primera División que más bajas en forma de lesión está teniendo en cada partido; sin embargo, sí está siendo un problema más a la actual situación después de que se lesionasen de gravedad tanto Pubill como Luis Suárez, dos piezas importantes en el once. El panorama se agrava con la baja de Ibrahima Koné, quien estaba llamado a suplir al ariete colombiano.

Si en las cinco primeras jornadas del campeonato, no hubo ninguna lesión reseñable más allá de las típicas sobrecargas, dolencias los días posteriores al partido o de no tener a futbolistas en su plenitud física (a Melero y Baptistao, por ejemplo, le costó entrar en el once por este motivo al arrastrar dolencias del pasado ejercicio). Frente al Valencia Vicente Moreno no pudo contar con Pozo y Pubill, recuperándose el sevillano para el duelo ante el Sevilla, en cuya convocatoria no entró un Robertone que no ha vuelto a jugar al igual que el ex del Levante, uniéndose a esa lista Luis Suárez tras fracturarse el peroné de su pierna izquierda.

En el encuentro en el Nuevo San Mamés tampoco estuvo Édgar tras su duro golpe ante al Granada, mientras que César Montes, que no entró en la lista para el partido frente a los de Paco López, se quedó en el banquillo en Bilbao, pero no llegó a jugar por unas molestias no determinadas por un Almería que no acostumbra a informar sobre los partes médicos (si reportó que Pubill sufría una osteocondritis disecante al ser operado, con un periodo de baja de unos cuatro meses si bien Mohamed El Assy después aseguró que el plazo sería menor)

Uno de los objetivos estos días es evitar más lesiones en los partidos que están disputando los internacionales. De hecho, ninguno de estos encuentros es de carácter oficial. La Senegal de Lopy se medirá a Camerún el próximo martes, mientras que César Montes, con Méjico, tiene partido en la madrugada del sábado al domingo frente a Ghana y en la del martes al miércoles con Alemania. Guinea-Bisáu se ha quedado sin representantes del Almería al rechazar Marciano la llamada y volver un Mendes con molestias tras el partido ante el Athletic.