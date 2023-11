El Poli El Ejido rescata un punto 'in extremis' ante el Atlético Malagueño (2-2)

El Poli El Ejido está volviendo a vivir una temporada más que complicada marcada por los problemas económicos. Pero los celestes quieren aferrarse al milagro y, tal como ocurriera la pasada jornada en la visita al líder Juventud de Torremolinos, este domingo volvieron a dar la sorpresa al rescatar un punto ante el Atlético Malagueño en su segundo desplazamiento consecutivo a tierras malagueñas.

Y eso que los ejidenses volvieron a ponerse con dos goles de desventaja en el marcador. Pero los goles de Jaime Lorente, a falta de diez minutos, y de Diego Llorente, en el descuento tras el rechace de un penalti lanzado por él mismo, permitieron que los visitantes no se marcharan de vacío. Un punto que, a la espera de lo que haga esta tarde el Huétor Tájar frente al Almería B, permite a los celestes salir de los puestos de descenso a pesar de que continúan sin lograr esa ansiada primera victoria del curso.

Los celestes, que tuvieron que vestir con su segunda equipación, salieron de inicio un once prácticamente idéntico al que puso en liza la pasada semana en Torremolinos. José Heredia tan solo realizó un cambio y lo hizo obligado ante la ausencia por lesión de Toni Badía, dando entrada al canterano Christian y colocando a Pedro Ramírez en uno de los laterales.

Fueron los ejidenses los primeros en avisar, haciéndolo con un disparo lejano de Jaime Lorente a los dos minutos de juego. Pero el filial malaguista tan solo unos minutos más tarde respondió con una ocasión de Ochoa que forzó el saque de esquina. Poco a poco los malagueños iban haciéndose con el control del partido. De esta forma, poco más tarde el conjunto boquerón la tuvo en las botas de Adri López a pase de Rubén Sánchez, pero el blanquiazul no estuvo acertado.

Superada la media hora el blanquiazul Jesús Martín, de cabeza en un saque de esquina, adelanta al filial malaguista

Pero superada la media hora el Poli El Ejido recibió su primer golpe cuando Jesús consiguió adelantar a los malagueños al rematar de cabeza un saque de esquina. Pero los celestes se iban a llevar un nuevo palo antes de pasar por vestuarios. Justó un minuto antes del descanso Adri López amplió distancias con un disparo ajustado que batió a Godino. No estaba siendo un buen día para el conjunto dirigido por José Heredia, que veía como se le seguía resistiendo la victoria en el presente curso.

Ante tal tesitura, José Heredia no dudó en mover fichas a la vuelta de vestuarios. El técnico granadino dio entrada a David Montes y Diego Llorente, quienes sustituyeron a Christian y Jorge Vitales. Los celestes intentaban recortar distancias, pero el gol se les resistía. En el minuto 66 la tuvieron primero Brian y después Diego Llorente al rechace del disparo de su compañero, pero el almeriense no llegó a pegarle bien.

Todo apuntaba a que los ejidenses se iban a marchar de vacío de tierras malagueñas. Sin embargo, a falta de diez minutos Jaime Lorente recortó distancias después de aprovecharse de un fallo de la defensa malaguista para recuperar el balón y picársela al guardameta. No obstante, Godino también tuvo que mantener con vida a su equipo, evitando el tanto de Contreras en una clara ocasión. Los tres puntos estaban quedándose en casa, pero no estaba todo dicho.

Así, en el último minuto un defensa blanquiazul derribó a Diego Llorente dentro del área. Los ejidenses estaban ante una oportunidad magnífica de volver a dar la sorpresa de la jornada una vez más. No perdonó el propio Diego Llorente desde los once metros para batir a Céspedes, no sin suspense. Un punto que mantiene a los celestes sin conocer todavía la victoria, pero que les permite salir de descenso a la espera de lo que haga el Huétor Tájar antes de recibir la próxima jornada al Maracena en Santo Domingo.