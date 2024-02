El Pulpileño, ante la difícil misión de batir al líder

Tres semanas después el Atlético Pulpileño vuelve a afrontar un desplazamiento en este grupo XIII de Tercera RFEF. Y lo hace nada más y nada menos que visitando este domingo al mediodía al líder, la Deportiva Minera, y uno de los equipos más en forma en este momento. Los rojinegros tendrán la difícil misión de intentar batir al primer clasificado, algo que tan solo dos conjuntos han conseguido hacer hasta la fecha. Pero los almerienses necesitan lograr una nueva victoria tras estrenar la segunda vuelta con triunfo frente al Balsicas Atlético si no quieren despegarse de la lucha por el play off.

A cinco puntos de la quinta plaza, que ocupa ahora el Lorca Deportiva, el conjunto dirigido por Paco Jurado visita a los murcianos con la necesidad de no fallar para mantenerse con vida en el objetivo del play off. Pero los levantinos no lo van a tener nada fácil frente a la Deportiva Minera, que encadena seis victorias y no conoce la derrota desde mediados de octubre. Aunque los rojinegros tampoco pasan por mal momento, encadenando ya seis jornadas sin perder.

Para el encuentro frente al líder de este grupo XIII Paco Jurado, quien sustituyera a Juanjo Asensio en el banquillo rojinegro a comienzos de curso, seguirá sin poder contar con su máximo goleador, Fran Cortés, después de que semanas atrás fuera operado de la rotura de la clavícula. Y tampoco tendrá a su disposición a otro de sus artilleros como Chumbi al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. No obstante, podría debutar su último refuerzo invernal el delantero Juan Belencoso. Mientras, la Deportiva Minera, junto al Cieza el que menos goles ha encajado con diez, no cuenta con ninguna baja por sanción para esta cita.