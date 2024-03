Santi Denia: "Voy a pedir a la Federación volver a Almería siempre"

Almería se ha convertido en una ciudad talismán para Santi Denia, seleccionador sub-21 español. Si en su debut al frente de 'La Rojita' fue en el Power Horse Stadium y se selló con remontada, en esta ocasión le volvió a sonreír la fortuna. Un gol de Matteo Joseph en la recta final del encuentro brindó al combinado nacional una victoria clave en su camino para conseguir un billete para el Europeo de 2025. Es por ello que el técnico no dudó en afirmar que va "a pedir a la Federación volver a Almería siempre".

Cambios: "Al final el mensaje nuestro de los seleccionadores siempre es de equipo. La mayoría por suerte son titulares en sus equipos en Primera División, entonces tienen que estar preparados para ayudar al equipo y ese es un poco el mensaje. Que iban a jugar quince y que estuvieran preparados porque normalmente en este tipo de partidos tan igualados salen frescos y así ha sido, tema de equipo.

Pubill: "Nosotros el seguimiento que hacemos es un tema a nivel individual, tenemos unos baremos para medir cosas y nos ha dado. Lo conocíamos de anteriores convocatorias y a nivel individual pensábamos que nos podía dar. El viene con un ritmo muy bueno de Primera División en el Almería. Tengo que decir también que el Almería ha estado mucho más cerca de tener más puntos. Él está en una buena dinámica, es un lateral que está con minutos en Primera División y eso hace que la intensidad, el pensar antes, ese segundo antes, ese metro que ganas lo hemos valorado y le hemos puesto en el partido de hoy que era el oficial contra Bélgica y creo que ha cumplido con creces".

Hugo Novoa: "Hablando de Marc Pubill está teniendo muchos minutos en Primera División de lateral. Para nosotros Hugo Novoa los partidos que ha jugado ha sido de lateral, pero ha tenido una lesión y su estado de forma y minutos no es el óptimo. En el Villarreal está jugando en banda, es un jugado que cuando ha sido más joven también daba esa posibilidad de jugar en banda. Estaba cansado Rober, ha hecho muchos metros también Diego, y era una opción que manejábamos de ponerlo de lateral o ponerlo en banda. Ha sacado también Bélgica un jugador muy rápido que ya nos creó muchos problemas en Bélgica y hemos valorado que esa opción de Hugo Novoa de ponerlo delante ponerlo en banda era buena porque Marc Pubill tiene recorrido, tiene resistencia, tiene minutos en Primera que es lo que te da bagaje".

Matteo Joseph: "Samu ha estado espectacular, ha hecho un trabajo increíble, luego le pediré al preparador físico los datos de lo que ha corrido porque ha currado mucho para el equipo. Esto es un equipo y el que sale sale a aportar y sale a ayudar, pero creo que ha cumplido. Lo que le hemos pedido lo ha hecho, nos ha dado energía en esos minutos finales donde el cansancio aparece y ha tenido la fortuna de en un centro muy bueno de Javi Guerra estar donde tienen que estar los nueves. Valorar los dos nueves que hemos traído muy positivamente porque son de futuro y agradecidos por el trabajo que han hecho los dos".

Bélgica: "Cuando nos dan la alineación 75 minutos antes haces la composición y además es un gran seleccionador porque ha hecho un gran trabajo en los dos partidos que nos hemos enfrentado a ellos. Ha sido por detalles esta eliminatoria, en ese sistema te meten gente por dentro en nuestra estructura defensiva estando juntos hemos intentado en la primera parte ajustar cosas porque el jugador que han sacado en banda en su equipo también juega por dentro, entonces tienes que estar rápido. Muchas veces te haces el plan de partido pensando en el análisis que haces del rival y los seleccionadores son muy buenos y te cambian cosas para provocarte desajustes. Insistir en ese trabajo en equipo que cuando toca en bloque lo han resuelto y hemos intentado ayudarles desde el banquillo".

Almería: "No suelo celebrar los goles y este lo he celebrado de verdad. Lo que le voy a pedir a la Federación es volver a Almería siempre porque la gente está con nosotros, cariñosa, nos apoyan, nos hacen ganar los partidos con el trabajo de los jugadores. Yo estoy encantado de venir a Almería porque me trae muy buenos recuerdos otra vez y me voy con un gran sabor de boca, pero sobre todo por el cariño de la gente y del aficionado. Si tenemos que volver aquí, no lo decido yo, pero lo voy a apoyar".

Nuevos nombres: "De la fecha FIFA de noviembre a marzo hay cuatro meses. Han cambiado estados de forma, gente con más minutos, hemos tenido opciones de tener a Dean y a Matteo para una convocatoria, tener la opción de poder traerlos y habíamos hecho ese seguimiento por si estaba la opción y han entrado. Estamos encantados con todos, han trabajado en equipo, son un grupo de chavales que se llevan fenomenal y eso a mí me gusta. Lo importante aquí es hacer equipo, que se ayuden y cuando vienen difíciles como hoy que ese trabajo de grupo nos saque los partidos adelante, pero encantados con todos y con los cinco nuevos. Por la experiencia seguirá entrando gente nueva".