Archivos y Hemeroteca

Cualquier ciudadano debidamente acreditado tiene libre entrada a los tres archivos públicos en la ciudad: Municipal, Histórico y de Diputación. Aquí podemos consultar o reproducir protocolos, libros de actas, legajos, mapas, planos, etc. Además de tales centros, el investigador y público en general dispone de una eficaz herramienta: la Hemeroteca. Digitalizadas las cabeceras periodísticas conservadas desde el siglo XIX, a un clik del “ratón” podemos trabajar cómodamente desde de casa entrando en dipalme.org. prensa histórica. Los que llevamos décadas en la tarea no lo tuvimos tan fácil. En mi caso fueron semanas y muchísimos meses acudiendo a la cercana Biblioteca Villaespesa pertrechado de folios y bolis ya que no permitían fotocopiar y menos aún escanear. Con exquisita amabilidad su director de entonces, Eudardo, me facilitó un mínimo habitáculo a cambio de poner orden en las baldas que alineaban tomos desvencijados y dispersos.

En dicha web pueden acceder a El Caridemo (revista fundada por Mariano Álvarez, suegro de Colombine) y al efímero El Telégrafo, datado en 1857. Ambos fueron pioneros en informar sobre los festejos feriados. En 1848 se desarrollaron del 20 al 27 de agosto, editando El Caridemo el bando fijado en lugares conocidos y voceado por el pregonero tras redoble de tambor.

La imagen de la Virgen del Mar fue conducida en procesión hasta las orillas del mar: “Con dicho motivo vimos concurrido en extremo el paseo de la playa que tantos días estaba desierto… Las dos corridas de toros (en el desaparecido coso de Belén) fueron un fracaso dada la mansedumbre de las reses. El granadino Lilli intervino como único espada: “Buen banderillero, pero mal espada, y, sobre todo, mal director de cuadrilla”.

En 1857 El Telégrafo (bisemanal), publicó el programa confeccionado por el alcalde, José Jover

El martes 22 empezó la Feria civil. “Desde el primer día la advertimos fría y falta de animación… a pesar de que la concurrencia no ha sido escasa en los seis días que ha durado ... Las tiendas armadas en el Paseo han estado sumamente desanimadas en compras… Por otra parte, el buen surtido de artículos de lujo que se hallan en todo el año en esta capital, hace bajar considerablemente su consumo… hasta que llegue el día de quedar reducida a la exposición y venta de guitarros, carracas, trompetas y demás objetos pueriles... “. En 1857 El Telégrafo (bisemanal), publicó el programa confeccionado por el alcalde, José Jover.

El segundo día, festividad de la Virgen del Mar, expusieron su imagen a la veneración pública tras la procesión, a la par que bendecían la playa y el gremio de marineros le rendía tributo de respeto con variados juegos de pólvora. Paralelamente se celebró la feria de animales que justificó su origen en 1807: “El ganado caballar, mular, asnal y de cerda se colocará en la alameda llamada del Obispo. En una y otro parte habrá funcionarios destinados a procurar toda la comodidad posible a expendedores y consumidores”.